Marxa un històric de l'handbol grupista

oan Caselles Xirgu va marxar dijous i amb ell hores i hores a la pista d'handbol. Hores i hores en els despatxos, treballant pel seu estimat esport, incansablement.

Joan Casellas ha estat un dels històrics de l'handbol grupista. Va jugar tant a handbol 11 com a handbol 7, sempre sota pals, defensant la porteria, defensant els colors del Grup i també els del Deportiu, amb el qual alternava. La seva qualitat va ser valorada pels tècnics de l'època i així va aconseguir ser internacional dues vegades.

Un cop va deixar de jugar, en Joan Caselles no va dubtar a seguir vinculat amb el seu esport. Primer com a president de la Federació Gironina (1967-1982) després com a president de la Federació Catalana (1982-1989) i vicepresident de la Federació Espanyola. L'handbol era la seva passió fos quina fos la funció a fer. En Joan Caselles no va dubtar a col·laborar amb l'handbol grupista i gràcies a la seva estimació per aquest esport, en Marc, el seu fill, va seguir amb l'empremta del seu pare i va debutar a primera divisió amb l'equip del GEiEG. A ell i a tota la família i amics, els nostre més sentit condol.

Mai podrà agrair-te el GEiEG, les hores de dedicació desinteressada, i com va ser una de les persones que va fer créixer la secció grupista. Marxa un dels històrics del handbol i del GEiEG. Va formar part del grup de socis amb més de 50 anys d'antiguitat confiant i donant suport a la tasca que porta a terme el Grup, una mostra més de la seva estimació a l'entitat.

Gràcies per tot, Joan. Bon viatge.