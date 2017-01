Pau Campos: «A la segona volta hauríem de sumar més punts»

El Bordils va acabar la primera volta del campionat fora de les places de descens, però per ben poc. Amb onze punts, els gironins estan empatats amb el primer equip que baixaria i avui enceten la segona meitat de curs, rebent el Covadonga al Blanc-i-Verd (20.00), pensant que «hauríem de millorar els resultats de la primera volta» per assegurar-se la permanència un any més a Divisió d'Honor Plata. «Crec que la permanència estarà entre 21 i 23 punts, per tant si en tornem a fer onze estaríem amb 22... Pot ser que ens valgui sumar 10 punts o que en necessitem 12», explica el tècnic del Bordils, Pau Campos, que en els vuits partits que tenen com a locals en aquesta segona, set a fora, i en la gradual recuperació de lesionats com el capità Marc Prat, Arnau Palahí o David Masó, aspectes per pensar que a la segona volta poden acabar sumant més punts que els onze de la primera. Pel que fa a la lluita per la permanència hi ha un parell d'equips, Tolosa i Gijón, que semblen molt sentenciats però per fugir de la tercera plaça el Bordils tindrà rivals amb una bona capacitat econòmica com Nava o Còrdova, que també han acabat la primera volta amb onze punts.

«És veritat que a la primera volta vam aconseguir alguna victòria sonada com la del Barça o la pista del Nava, però també vam empatar tres partits que teníem molt ben encarrilats per guanyar, vam perdre contra el Torralevega i en algun altre desplaçament podríem haver sumat», analitza Pau Campos sobre els onze punts que el Bordils ha aconseguit a la primera volta on, a casa, només ha perdut contra el líder, el Teucro, i davant el Torrelavega.

La clàssica fortalesa del Bordils jugant com a local serà clau en aquesta segona volta que, per a l'equip entrenat per Pau Campos, comença avui rebent el Covadonga. «És un equip molt incòmode perquè el gruix dels seus jugadors importants superen la trentena, inclosos dos ex internacionals com el porter Jorge Martínez o el Carlos Prendes (82 gols a la primera volta), que aturen molt el joc, protesten i saben portar el partit al ritme que més els convé...», diu el tècnic del Bordils sobre un rival que és novè, amb quatre punts més que el seu equip.