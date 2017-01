Salamanca gira l´esquena a la Mini Copa de Girona, que tindrà dotze participants

El bàsquet femení no va sobrat de promoció i quan, sempre gràcies a l'altruisme i l'esforç de les directives dels diferents clubs, s'organitzen esdeveniments innovadors la resposta és molt positiva. Això és el que ha passat amb la idea de la gent de l'Spar Citylift Girona de muntar, com es fa des de fa anys a la Copa ACB, una competició paral·lela entre els equips infantils dels equips classificats per a la Copa que es disputarà a Fontajau entre el 10 i el 12 de febrer. Aquesta Mini Copa forma part del projecte amb què l'Uni va convèncer la Federació Espanyola perquè li concedís l'organització de la Copa i, un cop s'ha fet realitat, ha entusiasmat el món del bàsquet femení fins al punt que, de manera molt ràpida, l'Uni va decidir canviar el format previst, Mini Copa a sis amb els infantils dels sis clubs participants en la Copa sènior, i invitar els catorze clubs de Lliga Femenina 1.

L'única absència obligada era el Bembibre, que no compta amb cap equip infantil en el seu bàsquet base, però la resta han anat confirmant, un per un, la seva presència a la competició, encara que s'haguessin de desplaçar de Càceres o de Canàries; i, fins i tot, els organitzadors no han pogut satisfer el desig de venir de clubs de Lliga Femenina 2 amb molta tradició com Rivas, Celta de Vigo o Estudiantes. Així, la competició s'ha tancat amb dotze equips infantils, nenes de dotze anys, que representen a tots els clubs de Lliga Femenina 1 menys Bembibre i Perfumerías Avenida, que sí que té equip infantil, però que continua posant-se d'esquena a qualsevol iniciativa que vingui des de Girona. La versió oficial que arriba des de Salamanca és que la Mini Copa «no és una competició oficial de la FEB» i que no tenen «pressupost» per pagar el desplaçament del seu equip infantil fins a Girona. Ara bé, en converses informals, els responsables del Perfumerías Avenida ja han deixat clar als organitzadors de la Mini Copa la seva nul·la predisposició a col·laborar en qualsevol iniciativa que es faci a Girona més enllà de l'estricta competició del primer equip a la Copa.



Dotze equips i quatre pavellons

L'Uni farà una roda de premsa explicant els detalls concrets de la Mini Copa, però ja està clar que els partits de dissabte es jugaran als pavellons de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i del Pont Major i que es deixarà Fontajau per a diumenge. Hi haurà una primera fase amb els equips dividits per grups i després una segona amb eliminatòries. Cadascun dels dotze equips participants s'asseguren jugar un mínim de cinc o sis partits. L'infantil de l'Uni-GEiG l'entrena Eloy Acedo, exajudant de Miguel Ángel Ortega i Xavi Fernández al primer equip, i en la Mini Copa tindrà com a rivals els infantils de Gernika, Araski, Càceres, Ferrol, Stadium Casablanca de Saragossa (Mann Filter), Cadí La Seu, Easo de Sant Sebastià (Gipuzkoa), Zamora, Promete de Logronyo, Canàries i CREFF.