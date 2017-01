El Barça ofereix la millor versió

El Barça sembla anar afinant la seva posada a punt en aquest inici del 2017 i ahir va golejar sense pietat (5-0), en un bon partit, un fluix Las Palmas, que va donar massa facilitats a un rival que ni tan sols va treure el seu equip de gala. Aquesta vegada, les rotacions de Luis Enrique van funcionar a la perfecció. El tècnic asturià va deixar a la grada Piqué i Sergi Roberto i, a la banqueta, Iniesta i Neymar, però el Barça no va acusar les seves il·lustres absències a l'onze i va sortir com una bala des de l'inici.

Com si la classificació copera li hagués aixecat l'ànim o reportat una dosi extra d'autoestima, va aparèixer un Barça poc vist aquesta temporada: un equip més fresc, molt més estable en el seu joc i més afinat en la combinació. Segurament va ajudar que Luis Suárez marqués l'1 a 0 abans d'arribar al quart d'hora, en rematar de primeres una assistència d'André Gomes. I que el Las Palmas sigui un rival que destaca pel bon tracte a la pilota, pel seu joc alegre i ofensiu i no pel seu futbol de contenció. El conjunt de Quique Setién va donar excessives facilitats al Barça, regalant-li massa jugades de transició amb evitables pèrdues de pilota de la seva defensa. I, a més, amb prou feines va inquietar Ter Stegen. A la primera meitat, ho va fer amb un remat acrobàtic de Boateng i un xut llunyà des de la frontal de Jonathan Vieira, tots dos desviats. La seva proposta estètica no va venir acompanyada de poder ofensiu i el Barça va gaudir campant a plaer ja en el primer temps. Especialment André Gomes, que, a més d'assistir en el gol, va tenir dues ocasions clares per estrenar el seu compte realitzador com a blaugrana.

I també Messi, novament capaç de portar de cap tota la defensa canària, de fabricar jugades impossibles del no-res i de convertir Javi Varas en un dels destacats de la nit, en fer-lo volar en un llançament de falta o posar a prova els seus reflexos en un mà a mà que el porter visitant ha enviat a córner. El Barça de la primera part es va assemblar, això sí, al d'aquesta temporada en la seva falta d'eficàcia rematadora. Però això ho va corregir a la segona meitat.

Al quart d'hora de la represa, Messi, Luis Suárez i Arda ja havien posat el 4 a 0 en el marcador. El primer només va haver d'empènyer, en la línia de gol, una pilota rebutjada per Varas. Súarez va anotar mitançant un precís i estètic xut creuat i Arda, en recollir un altre rebuig de Varas a un nou xut del davanter uruguaià. Darrere de gairebé totes aquestes jugades hi havia un hiperactiu Rafinha, que ahir va concloure un bon partit com a interior i només li va faltar el premi del gol.

Els canaris van arribar un parell de vegades més a la segona part, en un cop de cap forçat i un xut innocent, tots dos de Boateng, el seu jugador més destacat, però cada vegada més baix d'ànim i més lent en el replegament, va seguir patint d'allò més darrere. I el cinquè de la tarda va arribar, a deu minuts del final, en una exhibició de desplegament físic del rehabilitat Aleix Vidal, que va conduir una pilota des del centre del camp i va combinar amb Alcácer, que li va tornar la pilota perquè afusellés Javi Varas.



Messi ha marcat a tots els rivals

El gol que va aconseguir ahir el davanter argentí davant el Las Palmas li va permetre sumar un altre rècord personal vestint la samarreta blaugrana.

Només l'equip canari es resistia a encaixar un gol de Leo Messi, concretament en els dos partits de Lliga disputats la temporada passada. Ahir, però, el blaugrana va perforar la porteria de Javi Varas i ja ha marcat a 35 rivals diferents en la competició domèstica, igualant així amb l'ex jugador del Reial Madrid, Raúl González.

Només li faltava el gol contra el Las Palmas i el va aconseguir. Era un dels al·licients del partit d'ahir i l'argentí no va fallar. Només el Múrcia, el Xerez i el Cadis no han rebut cap gol de Messi quan s'han enfrontat contra el futbolista. Ara, buscarà ser el jugador amb més equips batuts de la història de la lliga.



Mascherano no jugarà a Eibar

El central argentí Javier Mascherano va veure ahir contra el Las Palmas la cinquena targeta groga i no jugarà diumenge que ve al camp de l'Eibar en el que serà l'últim partit de la primera volta.

Contra el Las Palmas va formar parella a l'eix de la defensa amb Umtiti ja que Piqué, com també Neymar, Iniesta o Denis Suárez no van jugar cap minut.