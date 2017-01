El Bordils inicia amb una derrota la segona volta

El Bordils va iniciar la segona volta de la lliga caient 18-25 a casa davant el Covadonga, en un matx en què els dos conjunts van disputar un duel igualat. Tot i així, els visitants van portar el pes del partit i van disposar de petits avantatges en el marcador, si bé el Bordils va saber reduir-los per marxar al descans 10-11. A la represa, els gironins van veure com el Covadonga ampliava progressivament la diferència en el marcador. Els homes de Pau Campos no van abaixar els braços però van veure com la diferència final ascendia fins els set gols i els gironins tancaven el primer duel de l'any amb derrota.

La mala gestió dels nervis va ser un dels motius principals d´aquesta derrota segons apuntava Campos més enllà del 50% d´aturades registrat per part del porter visitant: «No hem sabut mantenir la calma, sobretot quan el Covadonga ha començat a marxar al marcador. Hem carregat de pressió aquest partit». Aquesta setmana el Bordils visitarà la pista del Carabanchel.