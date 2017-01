El CPA Olot obre la temporada de patinatge guanyant el territorial a Girona

El campionat territorial de patinatge artístic de grups de xou no va decebre les expectatives inicials, i en un pavelló de Fontajau ple a vessar, amb al voltant de 4.000 persones, la vintena d'equips que van prendre part de la competició en les diverses categories de què constava la jornada van demostrar per què ara mateix la província de Girona és un referent d'aquest esport.

La jornada va permetre veure números de gran qualitat tant per la complicació de les coreografies i muntatges visuals, com pel nivell de les patinadores i l'espectacularitat del vestuari. També a la graderia es va poder veure un espectacle cromàtic ja que l'afició de cada club va lluir els seus colors. El públic assistent ho va passar d'allò més bé i ho va demostrar ovacionant a les esportistes al final de cada disc, acompanyant fins i tot les actuacions amb aplaudiments.

El campionat va començar amb la categoria de grups de xou petits, on el patinatge artístic Maçanet es va endur la victòria amb claredat en el seu debut en la modalitat gràcies al disc Try Again. L'equip entrenat per Sandra Casadevall va reproduir sobre el parquet una partida de videojocs amb voluntat de llançar un missatge de constància davant les dificultats. Casadevall es va mostrar molt satisfeta assegurant que «no saps mai què et pot passar perquè Girona és capital mundial del patinatge i hem treballat molt per aconseguir-ho». El podi el van completar el Patinatge Artístic Figueres amb Vendetta i Foment Deportiu Cassanenc amb Records d'infància.

En categoria quartet, el triomf va ser per al Club Patí Guixolenc amb el disc Out We Here Head. Un cop confirmades les puntuacions, l'entrenadpr Iván Acedo va dir que «la satisfacció és total perquè l'any passat vam fer segons i per fi hem pogut aconseguir quedar campions. Ha estat molt dur perquè els entrenaments són molt exigents». El Club Patí Hostalric i Club Patí Bescanó tercer van definir el podi.

Després d'una aturada on l'animació va fer partícip al públic de l'espectacle, la competició es va rependre amb els grups de xou juvenil.

Va ser una de les categories en la qual els jutges ho van tenir més difícil però finalment la victòria va ser per al Club Patinatge Bescanó amb el disc Tic tac reproduint els coneixements que s'adquireixen en el pas del temps. Després de la deliberació dels jutges, va deixar una lluita ajustada entre Club Patinatge Celrà i el Club Patinatge Artístic Olot, segon i tercer respectivament.

El plat fort de la jornada i un dels moments més esperats pel públic va arribar amb la competició de grups grans, en què l'atenció estava centrada en el duel entre el CPA Olot i el CPA Girona, campió i sotscampió en la última edició del Campiponat del Món.

El sorteig en l'ordre de sortida va designar que fos el conjunt garrotxí qui obrís la categoria amb el seu Sóc innocent, un disc que va fregar la perfecció fent aixecar a tothom del seu seient. Ahir l'equip que dirigeix Ricard Planiol no només va guanyar el campionat territorial sinó que va presentar la seva candidatura ferma a continuar amb l'hegemonia dels últims anys. El CPA Girona amb Esclaus de la riquesa i el CPA Figueres amb El joc de Cupido van completar la resta del podi de la categoria reina.