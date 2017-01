L'Olot no es refia del Júpiter i buscarà a la Verneda una nova victòria

n L'any va començar de la millor manera, amb una victòria davant un rival rocós com és l'Ascó, i l'Olot també vol començar amb bon peu la segona volta a domicili. Aquest migdia visiten el Júpiter, penúltim classificat i que no passa per un bon moment quant a resultats, tot i que la setmana passada van aconseguir empatar al camp del tercer, el Vilafranca.

Calderé destacava a la prèvia que «no podem afluixar i no et pots refiar de cap rival. El Júpiter no passa per bons moments però cada jornada fa mèrits per puntuar». El tècnic tarragoní de l'Olot podrà comptar novament per aquest partit amb Jose, que torna després de complir un partit de sanció. Banús apunta a baixa per unes molèsties al turmell i Escudero, golejador la setmana passada, tornarà a ser titular.