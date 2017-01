L´Uni domina tres períodes per imposar-se amb solvència al Ferrol

L'Spar Citylift Girona va sumar la tretzena victòria del curs en quinze partits, la segona en dues jornades d'aquesta segona volta, en un duel que va començar amb el domini del Ferrol. El conjunt local va poder desplegar el seu joc i això va incomodar molt el conjunt dirigit per Èric Surís, que veia com les gallegues aconseguien dominar el marcador amb petites rendes que no superaven els deu punts al final del primer període (24-15).

El joc dinàmic de l'Uni Ferrol no permetia a les gironines jugar les seves armes, si bé al segon període l'Uni Girona va saber interpretar i adaptar-se al joc del conjunt gallec. Un fet que va suposar un canvi en el matx. Les d'Èric Surís van aconseguir un clar parcial de 7-22, que no només servia per neutralitzar la diferència a favor de les locals, sinó que donava a l'Uni el primer avantatge en el partit just quan els equips enfilaven el túnel de vestidors (31-37). Fins al moment, Haley Peters amb 10 punts era la jugadora més destacada. Un domini que es va mantenir a la represa, i això va permetre veure novament les gironines jugant molt còmodes en atac, ja fos davant defensa zonal o individual del Ferrol. Davant la superioritat de l'Uni, les locals no es van rendit en cap moment i la diferència en el marcador no passava dels deu punts en el tercer període. Tot i així, la sensació i el pes del partit el portaven les gironines amb l'aportació destacada d'Ibekwe (15 punts i 8 rebots) i Rosó Buch (16 punts i 4 rebots) per convertir-se en la jugadora més destacada del matx per darrere de la local Bea Sánchez.

El partit també va servir a Èric Surís per donar minuts i rotar a diverses jugadores, tenint en compte que el nombre de partits a disputar les properes setmanes serà elevat i arribar-hi en les millors condicions físiques i mentals és important. Així doncs, el darrer període es preveia sense problemes per a l'Spar Citylift Girona i així va ser. Un parcial de 5-11 va servir a les gironines per acabar de trencar el partit i superar la renda per sobre els deu punts que establiria el definitiu 63-77.

Un resultat que deixava satisfet al tècnic Èric Surís: «A partir del segon quart, quan hem sabut trobar el ritme del partit, han estat 30 minuts molt seriosos i de clar domini nostre». Un triomf que permet encarar amb confiança el duel de dimecres a l'Eurocup a Alemanya contra el Wasserburg. «Aquest triomf ens serveix per agafar confiança per dimecres i més en fer entrar en joc diverses jugadores», explicava Surís.