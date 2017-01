El Palamós espera trencar la ratxa de quatre partits sense guanyar

n Després del mal regust de boca que va significar el gol de Revert en l'últim sospir (1-1) el cap de setmana passat, els de Mármol volen tornar a vèncer per trencar una ratxa de 2 empats i 2 derrotes. El rival és la Pobla de Mafumet del qual el segon entrenador del Palamós, Ismael Gil, «el camp de La Pobla és petit i ens enfrontem a un equip difícil, és un filial que ha millorat, que ha anat de menys a més i no té res a veure amb el de la primera volta». El degà, que no té cap baixa pel partit d'avui, sortirà de Palamós a les 6:30 per arribar a la Pobla i juga a les 12 del migdia.