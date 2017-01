El Peralada busca una nova empenta al capdavant en la visita a Gràcia

n Exigent primera sortida del Peralada en aquesta segona volta. El conjunt xampanyer visita el camp de l'Europa, un històric de la categoria que afronta el partit en zona de descens i després de perdre al camp de La Jonquera la setmana passada. «L'Europa té molt bona plantilla i molt bons jugadors. Tard o d'hora han d'anar amunt i patirem», declarava el tècnic del Peralada, Arnau Sala.

Jorge Marta, Nacho Ruiz i Cesc Clotet segueixen sent baixa i no podràn jugar. La resta de jugadors estan disponibles per aconseguir una important victòria.