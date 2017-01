Pons és la única baixa per a la Jonquera en la seva visita a Vilassar

n La Jonquera visita aquest migdia el camp del Vilassar de Mar després d'enllaçar tres partits consecutius sense perdre i de sumar una valuosa victòria contra l'Europa a casa. Ara, els jonquerencs visiten el Vilassar que, segons el tècnic gironí Axel Vizuete, «atravessa el millor moment de la temporada». No obstant, Vizuete té disponibles a tots els jugadors de la plantilla, a excepció de Pons, i per això «també tenim la sensació que estem en el millor moment. Anirem a treballar al màxim per sumar els tres punts», destacava el tècnic de la Jonquera.