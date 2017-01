El triomf a casa no pot esperar

n El Llagostera afronta aquest migdia (12 h) el primer partit de l'any a casa i els homes d'Oriol Alsina buscaran la victòria per molts motius. Perquè ja fa vuit jornades que no guanyen, perquè diumenge passat amb la derrota a la Ciutat Esportiva Dani Jarque van caure en les places de descens directe i també perquè ja fa molt temps que no brinden una victòria al soci i afeccionat blaugrana. Tres mesos d'ençà de l'última victòria davant el Cornellà (3-0), 91 dies sense vèncer com a local, una xifra que no es pot allargar més i que avui, els llagosterencs haurien de tallar.

Els d'Alsina i Álvarez necessiten un triomf revitalitzador per fer pujar la moral als llagosterencs de cara a una segona volta que tot just ha començat a caminar. Avui, duel de necessitats. El rival dels blaugrana és el conjunt aragonès de l'Ebre. Els de Saragossa, en la segona jornada de Lliga es va imposar al Llagostera per 2 a 0, ara, però, no travessen un bon moment perquè en les darreres onze jornades només han guanyat un partit, n'han empatat cinc i n'han perdut cinc. El Llagostera ha de guanyar al crit de ja perquè la bola de la pressió no es faci més gran, per tant, guanyar és una obligació si es vol posar fi a una dinàmica que de créixer més pot generar una frustració gens recomanable.

«Necessitem i esperem un canvi de dinàmica que creiem que és a la vora, volem que aribi com més aviat millor perquè sinó psicològicament t'afecta», va expressar Alsina.

L'entrenador d'Arenys de Mar considera que «ja fa molts partits que mereixem guanyar i si ho haguéssim fet estaríem en una posició més còmode». Respecte el rival d'aquest migdia, els de Saragossa es troben 10 posicions per sobre dels blaugranes i a la primera volta el triomf va ser local (2-0). Alsina va dir que «l'Ebre és un rival complicat i que té un joc diferent al de l'Espanyol B, fan un futbol directe i de menys possessió».

Rodri, Rubén Martínez i Marc Martínez, lesionats, són baixa a les files dels del Gironès.