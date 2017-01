Alexis admet que va defraudar un milió d´euros quan era al Barça

L'exjugador del FC Barcelona Alexis Sánchez ha reconegut en la seva declaració com investigat que va defraudar uns 983.443 euros a la Hisenda Espanyola en no haver declarat en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de 2012 i 2013 els ingressos derivats de l'explotació dels seus drets d'imatge.

Segons han fonts judicials, així ho ha admès aquest dilluns davant el jutjat d'instrucció 18 de Barcelona en una declaració per videoconferència que ha durat pocs minuts des de Londres, ja que en l'actualitat és jugador de l'Arsenal, de la Premier League anglesa.

El reconeixement dels dos delictes contra la Hisenda Pública --un per l'exercici fiscal de 2012 i un altre pel de 2013-- unit al fet que el jugador ja ha tornat els 983.000 euros defraudats apunten que el fiscal, l'Advocacia de l'Estat (en representació de l'Agència Tributària) i la defensa arribaran a un pacte amb el qual el jugador evitarà el judici.

Després tornar els diners, ara la defensa d'Alexis i Hisenda han de negociar els interessos que li correspon pagar per la demora i, després, la previsió és presentar al tribunal un escrit d'acusació conjunt on s'admetin els fets, s'estableixi una multa i possiblement una pena mínima de presó que impliqui no entrar a la presó, segons les mateixes fonts.

En la denúncia que va iniciar el procés judicial després una altra presentada per l'Agència Tributària, el fiscal Miguel Ángel Pérez de Gregorio sosté que Alexis Sánchez, per eludir el pagament dels ingressos dels seus drets d'imatge, va cedir aquests drets a una societat "merament instrumental "que estava radicada a Malta.

Una societat per defraudar

Aquesta societat, Numidia Trading, era propietat d'Alexis en un 99% i, segons la Fiscalia, no compta amb cap infraestructura empresarial sinó que suposadament tenia l'únic objectiu de facilitar el frau a la Hisenda espanyola.

El jugador, quan formava part de la plantilla del FC Barcelona, ??presumptament va utilitzar aquesta societat per no pagar a l'Agència Tributària 587.677 euros el 2012 i 395.766 euros a l'any següent.

Alexis no és el primer jugador del FC Barcelona investigat per frau fiscal: Leo Messi va ser condemnat a un any i nou mesos de presó; Javier Mascherano va acceptar un any de reclusió --sense entrar a la presó-- i el pagament d'una multa, i segueixen oberts els processos contra Adriano Correia --ara al Besiktas turc-- i Samuel Eto'o, que juga al Antalyaspor, també equip turc.