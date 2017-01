El Barcelona continua en caiguda lliure

n Els tres equips catalans de l'ACB van perdre els seus partits, si bé la Penya és qui va estar més a prop d'aconseguir donar la sorporesa imposant-se al Madrid a casa. Els verd-i-negres van caure 78-81. El conjunt badaloní va diputar una gran primera meitat, tractant de tu a tu el conjunt de Pablo Laso i amb un Jerome Jordan, que deixava en evidència Felipe Reyes en els primers minuts. Els catalans guanyaven de deu punts a vuit minuts del final, però el Madrid va saber remuntar amb un parcial de 0-12 que situava els blancs per davant i que ja no deixarien escapar el partit en un final ajustat.

Per la seva part, el Barça va caure per onze punts (71-60) en la seva visita a la pista de l'Iberostar Tenerife, que va realitzar una gran segona meitat en l'aspecte defensiu que els servia per derrotra el conjunt blaugrana per primera vegada a la història. Un parcial de 14-2 al tercer quart i amb el marcador 29-35 favorables als homes de Bartzokas va servir als locals per capgirar el marcador i situar-se per davant. El jugador local Bogris va ser el gran protagonista i líder dels homes de Txus Vidorreta. El Barça no va saber reaccionar en el partit tot i els intents de Tomic de fer-ho. L'Iberostar Tenerife es va mostrar molt segur de les seves possibilitats i va obtenir un triomf que els situa tercers per davant dels blaugrana, empatats a 12 triomfs tots dos conjunts. Alhora, els dóna la condició de caps de sèrie per a la Copa del Rei.

Finalment, el Manresa va encaixar la catorzena derrota del curs en setze jornades en veure's superat a la pròrroga pel Saragossa. (87-77). Els del Bages se situen a quatre triomfs del conjunt aragonès després de veure com el baix encert dels dos equipss protagonitzava un duel poc atractiu per a l'espectador. Després del 36-32 al descans, el duel va mantenir el seu desencert i Machado va forçar la pròrroga pel Manresa. En el temps extra, el Saragossa es va mostrar molt més encertat i intens defensivament i això li va donar la victòria final.