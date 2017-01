El Granollers s'endú el partit solidari contra Catalunya

n El Fraikin Granollers va guanyar el partit solidari contra Catalunya per tres gols de diferència (29-26). El partit per recaptar fons per la campanya «Somriures que curen» per la lluita contra la leucèmia infantil en benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu va reunir més de 1.100 persones a les grades del Palau d'Esports de Granollers.

El porter Jordi González i Joan Vilanova de l'Handbol Bordils, Joan Portúlas de l'Augi Sarrià, Estever Ferrer del Thuir francès i el tècnic del Bordils Pau Campos, com a seleccionador, van ser els representants de l'handbol gironí entre el primer equip del Granollers i una selecció catalana formada per jugadors de Divisió d'Honor Plata i Primera Nacional.

Els vallesans de la Lliga Asobal van arribar al descans guanyant de tres gols (16-13), la mateixa diferència al final del matx (29-26). En tot cas, la victòria ahir era el de menys, i qui va guanyar va ser la campanya, que va recaptar més de 7.000 euros.