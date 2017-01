Important victòria del Bordils contra un rival directe en la lluita per salvar-se

n Important triomf del Bordils B al Blanc-i-Verd davant un rival directe com és el Sant Cugat. Els gironins van començar el matx per darrere en el marcador, amb petits desavantatges en el marcador davant un conjunt visitant que guanyava amb rendes d'entre 1 i 3 gols. El Bordils B, però, va saber sobreposar-se als visitants i ca capgirar el marcador just abans del descans. El pas als vestidors es va fer amb l'11-10 que permetria als gironins mantenir el domini a la segona meitat. Un domini que el Bordils B va intentar ampliar progressivament a l'inici de la segona meitat però al qual els visitants mostraven la seva oposició.

Això va donar un duel igualat en tot moment, si bé els gironins dominaven el marcador i portaven el pes del partit. El Bordils B aconseguia la màxima renda en el matx a cint minuts pel desenllaç del duel. Una vegada més el Sant Cugat aconseguiria retallar aquesta diferència amb dues badades dels locals (25-23). Una diana de Karl Bogo a tres minuts per al final tornava a donar tres gols de diferència pels gironins. Aquest seria l'últim gol del Bordils B en el partit, que va veure com el Sant Cugat marcava dues dianes més, la darrera a vuit segons pel final i sense temps per empatar un partit que es v endur el Bordils B. Amb aquesta victòria davant un rival directe, els gironins se situen onzens a la classificació amb 10 punts, els mateixos que l'Handbol Sant Cugat, que se situa dotzè.