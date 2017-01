Kike Sánchez jugarà a l´Olot dues temporades més

Kike Sánchez vestirà la samarreta de la Unió Esportiva Olot les dues properes temporades, després que el club de La Garrotxa hagi anunciat aquest mateix matí la renovació de l'extrem de l'Escala per dos anys més, independentment de la categoria on jugui l'equip que actualment entrena Ramon Maria Calderé.

L'empordanès, fitxat fa dos cursos i cedit l'última temporada al Peralada, porta ja 15 partits de l'actual lliga (13 ells com a titular), convertint-se en un jugador important que no només ha actuat com a extrem, sinó també fent de lateral o carriler.