El Llagostera recupera el somriure

Totes les males ratxes s'acaben i ahir la UE Llagostera-Costa Brava va posar punt i final a una de vuit partits seguits sense guanyar amb un triomf molt important (3-0) davant de l'Ebre. Va ser una jornada rodona, tant pel que fa a la imatge de l'equip sobre el terreny de joc, com per les conseqüències del resultat en la classificació, ja que a més de treure els d'Oriol Alsina de la zona de descens, també els permet dominar el goal average particular amb el conjunt aragonès. A més, diversos jugadors es van reivindicar responent la confiança del tècnic amb un gran partit. La reacció del Llagostera no es podia fer esperar més, una necessitat que es va traduir en una alineació molt ofensiva en què Alsina va fer sortir d'inici tots els davanters de què disposava.

Un trident format per Rafa Jordá, Manel i Manu Gavilán acompanyats d'un doble pivot creatiu amb Nando Quesada i Colorado. En el cas de Quesada i Gavilán, titulars per primer cop aquest any. L'altra novetat a l'onze inicial va ser l'aparició de Samu San José a l'eix de la defensa i Vivancos al mig del camp. El que no entrava als plans del tècnic era el fort vent que va bufar durant els noranta minuts, i que va condicionar molt el joc dels dos equips. El xiulet de l'àrbitre va donar pas a un inici de partit molt disputat, especialment al centre, on les constants imprecisions en els controls feien molt complicat combinar més de tres passades seguides, per la qual cosa tot es va reduir en enviaments llargs per intentar sorprendre a l'esquena de les defenses. Així, al minut dos Txema Pan va rebre una pilota a l'interior de l'àrea que va acabar rematant al pal curt i que va obligar Moragón a intervenir llançant-se a terra. La resposta dels locals va ser tan contundent com decisiva, i el que semblava un rebuig de Valentín des de la defensa va quedar frenat pel vent per convertir-se en una assistència per a Manel. El davanter va lluitar la jugada aprofitant-se de la mala sortida del porter per esquivar-lo amb un toc suau que va deixar el davanter sol a porteria buida per marcar el primer gol gironí. Fet el més difícil i amb la tranquil·litat de jugar amb el resultat a favor, els d'Oriol Alsina es van fer forts darrere concedint pocs espais, i només les incorporacions per banda dels laterals generaven cert perill a l'àrea local. Abans de la mitja hora el Llagostera es va estirar i un altre desplaçament de Valentín que va recollir Diego va acabar amb una centrada que el porter visitant no va rebutjar amb encert i va acabar amb un xut de Manu Gavilán contra l'esquena d'un defensa quan el Nou Municipal de Palamós ja celebrava el segon gol local. Fins a la mitja part no hi va haver cap ocasió més, i només dos llançaments des de la distància de Valero i Eneko de falta per part de l'Ebre van posar a prova la col·locació de Moragón. Coindicint amb el descans el tècnic aragonès va fer un doble canvi que de retruc va fer variar el sistema tàctic de l'equip, que va passar de jugar amb tres centrals i dos carrilers al sistema tradicional de quatre defenses, el qual tampoc li va donar bon resultat.

En una segona part molt previsible només Nando Quesada va sorprendre amb un xut de falta que va agafar el porter visitant a contrapeu i que va servir d'avís del gol de Manel que cinc minuts més tard va encaminar la victòria del Llagostera. La jugada va començar a la banda esquerra amb una combinació entre Manu Gavilán i Colorado que va arribar als peus del davanter, que després d'amagar amb el xut a la frontal de l'àrea va obrir per la incorporació de Chica a la dreta, el defensa va centrar perquè després d'un refús novament Manel rematés al fons de la porteria amb un llançament potent i fora de l'abast de Montoya. Llavors Oriol Alsina va fer entrar Masó en el lloc de Rafa Jordá i pocs minuts després de sortir al terreny de joc ell mateix va estar a punt d'estrenar-se com a golejador amb la samarreta del Llagostera aprofitant una gran jugada col·lectiva entre Gavilán i Quesada que després d'un xut de Colorado rebutjat pel porter Masó va enviar fora.

Un dels pocs intents de l'Ebre per marcar després de la represa el va protagonitzar Ivan Forte amb un xut llunyà i centrat que Moragón va poder aturar sense problemes. La resta del partit es va jugar en terreny de joc visitant, primer amb un xut centrat de Manu Gavilán després d'un gran detall tècnic del davanter desfent-se del seu marcador amb una ruleta, i després amb el gol de Marc Fernández en el temps afegit que sentenciava la victòria del Llagostera. El de Corbera del Llobregat havia entrat al terreny de joc un minut abans en el lloc de Manu Gavilán i va fer el tercer gol rematant un contraatac conduït per Pablo Sánchez que va començar en un servei de córner a l'àrea pròpia. Just abans els gironins van tenir un ensurt per culpa d'una rematada de Gabarre que va passar per sota el cos de Moragón. Sense temps per a res més, el Nou Municipal de Palamós va celebrar una victòria molt esperada que deixa l'equip d'Oriol Alsina tretzè amb dos punts de marge respecte els llocs de descens. L'afició, a més, va veure guanyar un altre cop al Llagostera a casa, un fet que no passava des de la novena jornada, en aquella ocasió amb idèntic resultat davant del Cornellà. Ara els gironins buscaran encadenar dos triomfs consecutius la setmana vinent superant a domicili l'Atlètic Saguntí, diumenge (17 h).