L'Open d'Austràlia comença sense Robredo i amb el dubte del rendiment de Rafa Nadal

n Allunyat dels primers lloc del rànquing i intentant deixar enrere els problemes físics que l'han acompanyat en els últims anys, Tommy Robredo no ha viatjat aquest any a Austràlia on avui comença el primer Gran Slam de l'any. El tennista garrotxí no competirà fins d'aquí tres setmanes a Equador, Open de Quito, i serà baixa a Melbourne on el curs passat va perdre contra en segona ronda contra Milos Raonic.

A diferència de Tommy Robredo, dos altres veterans com Roger Federer i Rafa Nadal sí que són a Austràlia per participar en el primer Grand Slam del 2017 que arrenca amb l'atractiu de veure el duel pel primer lloc del rànquing ATP entre Dkjkovic i Murray o el dubte de saber si Serena Williams superarà la mítica Steffi Graf en nombre de «grans» guanyats (22 cadascuna).

Per Federer i Nadal, dos veterans de 35 i 30 anys respectivament, el primer gran del curs es presenta com una aventura. El suís, excepte la seva participació a la Copa Hopman a Perth, està inactiu des de Wimbledon. Tots esperen el seu torn amb expectació, després de coronar-se aquí campió quatre vegades. Federer no apareix entre els primers favorits, sinó el 17, i ell mateix ha acceptat la seva condició de «tapat», allunyat del duel mediàtic entre Murray i Djokovic.

Nadal, novè a la llista de caps de sèrie, campió davant Federer el 2009, sembla preparat per a la cita. Vol oblidar com més aviat millor la derrota a primera ronda l'any passat contra el seu compatriota Fernando Verdasco, i l'acompanyen aquest cop a la part tècnica el seu oncle Toni i Carles Moyà, finalista en aquest torneig el 1997 davant el nord-americà Pete Sampras.

Els entrenaments han deixat satisfets els seus dos entrenadors, i Nadal, que ha advertit, però, que els resultats es veuran millor reflectits d'aquí a tres mesos, es presenta en un gran amb el record que no guanya un d'aquests des de Roland Garros fa tres temporades. Els dos mesos i mig d'aturada competitiva per recuperar-se del seu canell esquerre li han servit després per guanyar l'exhibició d'Abu Dhabi, i aconseguir els quarts a Brisbane, on el canadenc Milos Raonic va tallar la seva trajectòria. Ara és el moment de la veritat per a ell. Per demostrar si el seu físic aguanta els partits al millor de cinc sets, cosa que per exemple ha decidit l'argentí Juan Martín del Potro a dir no a aquesta primera gran cita de l'any.

Andy Murray i Novak Djokovic

L'escocès i el serbi apareixen en totes les apostes per aixecar la corona de campió. Murray va acabar el passat exercici com a número 1 però ha fracassat en cinc finals a Melbourne, les dues últimes consecutives. Va cedir la de 2010 davant Federer i les altres (2011, 13, 15 i 16) contra Djokovic. Ningú a la història ha perdut sis finals d'un Grand Slam. El rus Marat Safin és l'únic jugador que ha cedit finals (2002 i 2004) abans de adjudicar-se per fi el títol a Melbourne el 2005. «Em sento molt confiat per com va acabar la temporada», va dir referint-se al 2016. «M'encanta aquest lloc, les condicions. He jugat molt bé aquí al llarg del temps, només no he aconseguit superar l'últim obstacle», va afirmar l'escocès.

Djokovic es mostra també confiat. Ha guanyat aquest torneig en sis ocasions (2008, 11, 12, 13 i 16) i figura empatat amb l'australià Roy Emerson en el límit de la llista. El serbi es troba més relaxat després d'obtenir recentment el títol a Doha, salvant cinc punts de partit contra Fernando Verdasco, amb qui obre aquest cop a Melbourne, i després pel seu triomf a la final davant Murray. Al tennista serbi se l'ha vist i sentit taral·lejant la cançó «Be Happy» de Bobby McFerrin, com a prova de la seva relaxació, i ara, sense Boris Becker a la banqueta, i després que l'alemany li llancés una advertència - «no ha dedicat tot el temps que caldria a entrenar-se en els últims sis mesos»- confia ara en Marian Vajda i Dusan Vemic com a tècnic per guanyar per setena vegada aquest gran.

Angelique Kerber

Han passat dotze mesos des que Angelique Kerber, amb 28 anys ara, es banyés en senyal de victòria al riu Yarra, tradicional gest d'alguns campions a Austràlia.

Després, l'alemanya va tenir la seva continuïtat a l'Open dels EUA i va acabar al setembre amb el regnat de Serena Williams en la llista mundial durant 186 setmanes. Angelique Kerber es va convertir llavors en la 22a dona a ocupar el primer lloc de la WTA i la segona tennista d'Alemanya a fer-ho des de Steffi Graf, que va estar al capdavant 377 setmanes fins a març de 1997.