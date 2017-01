Mechaal acaba setè en el Cross d'Itàlica, que domina de nou Aweke Ayalev

n L'atleta de Bahrain Aweke Ayalew es va endur el triomf al 35è Cross d'Itàlica després d'apuntar-se el triomf a Atapuerca i Venta de Baño. Per la seva part, l'atleta palamosí Adel Mechaal va acabar en setena posició. El grup d'atletes espanyols format per Ilias Fifa, Adel Mechaal, Javi Guerra i Toni Abadía va ser l'únic capaç de seguir l'alt ritme imprès pels atletes africans des del principi. Mechaal, un habitual en el top10 en el cross aquest any no va decebre al entrar a la línia d'arribada com a segon espanyol, només superat per Ilias Fifa, just per davant seu en sisena posició.