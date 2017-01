El Salt reafirma el seu bon moment de forma guanyant el Simply Olivar

n El Multiópticas CB Salt va obtenir una contundent victòria a casa davant el Simply Olivar (82-56) en un matx dominat pels homes d'Oriol Verdés en tot moment. Els dos primers períodes del matx van ser igualats, amb el Salt dominant el marcador amb diferències mínimes. Els gironins guanyaven per nou punts al descans, si bé la sensació era de superioritat per part dels verd-i-negres, que buscaven un triomf que els allunyés encara més després que els seus perseguidors fallessin.

A la represa, l'efectivitat de cara a cistella que els havia faltat en els primers vint minuts la van trobar els gironins amb un gran encert des de la línia de tres punts que va permetre al Multiópticas CB Salt ampliar l'avantatge en el marcador fins a situar la renda dels gironins més enllà dels vint punts. Al final dels primers trenta minuts, el Salt ja guanyava per dinou punts (65-46). Defensivament els verd-i-negres es van mostrar sòlids al llarg de tot el partit i això els va permetre que el jove conjunt aragonès només fos capaç d'anotar 56 punts al llarg dels quaranta minuts. El darrer període va servir per tancar el partit a favor del Multiópticas Salt.

Carles Nadal, amb cinc triples i 19 punts anotats va ser l'home més encertat en l'atac del conjunt dirigit per Oriol Verdés. Nadal va estar molt ben acompanyat pels 18 punts de Bover i els 12 de Torrent.

Els saltencs van recuperar per aquest partit a Montalat i el tècnic del Salt també va citar Ferragut i Piqueras de la base per tal de completar una plantilla amb garanties que va sumar la sisena victòria en dotze partits quan només resta un partit per tancar la segona volta, davant el CB Cornellà. Un conjunt que es troba sisè a la classificació a una sola victòria dels gironins. El Salt se situa a tres victòries de la zona de descens.«Hem jugat un bon partit, a la segona meitat hem tingut l'encert ofensiu que ens faltava al principi i això ens ha permès tancar el partit sense problemes davant un conjunt jove», afirma Oriol Verdés.