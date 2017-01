El Sant Narcís perd a la pista del líder

n El CB Sant Narcís va disputar el darrer partit contra els rivals de la part alta a la pista del CB Sant Josep de Badalona.

Els homes de Jordi Moncanut perdien 26-13 al minut 13, però van saber reaccionar amb un parcial de 5-19 que els permetia situar-se per davant en el marcador. El matx va estar igualat fins al minut 30, en què el marcador reflectia 56-48. A partir de llavors, els gironins van veure com els badalonins ampliaven l'avantatge en el marcador fins a situar-lo als tretze punts (84-71) en un matx poc destacat per part dels dos equips. Ara, els gironins tindran diversos duels davant rivals directes a la classificació.