El Sevilla anima la lluita pel títol acabant amb la ratxa del Madrid

El Sevilla va animar la lliga ahir després de superar el Reial Madrid en el duel entre el segon i el líder, en un partit sense un futbol brillant i en què els andalusos van remuntar el gol inicial de Cristiano Ronaldo, de penal, amb dos gols a la recta final, en només deu minuts.

En el tercer duel entre tots dos equips en només dotze dies, després de l'eliminatòria de Copa guanyada per l'equip blanc, el Madrid es va avançar al minut 67 amb un penal que va anotar Ronaldo, però el Sevilla no es va rendir, va empatar a cinc del final amb un gol en pròpia porta de Sergio Ramos, esbroncat tot el partit per la seva celebració d'un gol dijous, i va remuntar al 92 amb un golàs de Jovetic.

Al Sevilla, amb una defensa de quatre en comptes de la més habitual de tres, van tornar a l'onze el porter Sergio Rico, el lateral brasiler Mariano, el central argentí Nico Pareja, els mitjans francesos Steven N'Zonzi i Samir Nasri, i els extrems Vitolo i Franco Vázquez, que van tenir descans a la Copa o bé van sortir en la segona meitat.

El Madrid va tenir la primera ocasió. Va ser en una incursió de Modric que no va trobar rematador als 9 minuts, però el guió no va canviar i el Madrid, mancat de fluïdesa i de velocitat, només va disposar-ne de dues més: una a la mitja hora de joc en un tir de Ronaldo que va parar sense problemes Rico; i una altra a cinc del descans, les més clares, però el portuguès, sol, no va arribar bé a un centre de Benzema i va rematar malament, desviat. El Sevilla, que va començar una mica temorós, amb moltes precaucions enrere i amb Samir Nasri, el seu cervell, molt apagat, va superar el major control madridista i, amb N'Zonzi omnipresent i Vitolo molt vertical per l'esquerra, va començar a inquietar més la porteria de Keylor Navas.

A la represa, el Madrid va seguir sense aparèixer amb arguments sòlids per sotmetre als andalusos.

El potencial ofensiu madridista va sortir a la llum en una pilota que va guanyar Dani Carvajal, després d'un error en la sortida de la pilota dels de Sampaoli. Es va internar amb rapidesa en l'àrea i va ser derrocat per Sergio Rico, que va arribar lleugerament tard. El penal el va transformar en el 0-1 Cristiano Ronaldo, que va aconseguir el seu dotzè gol a la Lliga. En el minut 85, Sergio Ramos es va marcar en pròpia posant així l'1-1. I ja en l'afegit (min. 92), Jovetic va confirmar la remuntada establint el 2-1 definitiu.