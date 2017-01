Un tímid Espanyol dóna aire al València en un partit molt fluix

n El València, necessitat des de fa setmanes, i amb l'italià Simone Zaza a Mestalla a punt de signar com a nou jugador local, va aconseguir una important i soferta victòria davant un Espanyol fluix, tímid i sense intensitat. Els de Voro agafen així una mica d'aire i deixen a quatre punts la zona de descens, mentre que els de Quique Sánchez Flores, tot i seguir en una zona més que tranquil·la, ja fa quatre partits (tres de Lliga i un de Copa del Rei) que no guanyen.

L'Espanyol va sortir ben adormit i això ho va aprofitar el València per mostrar-se com un equip compacte, intens i conscient que la victòria era l'únic camí. Ben aviat hauria pogut caure el primer per als de casa en un xut de Carlos Soler que David López va salvar sobre la mateixa línia de gol. Però va ser Montoya, l'ex del Barça, qui veuria porteria al minut 17 connectant una bona passada de Nani.

Només després del gol es va deixar anar una mica l'Espanyol, encara que sense aproximar-se a la porteria defensada per Diego Alves. Va ser una fase curta del joc, ja que a partir de la mitja hora, el València va recuperar el control. Un xut d'Álvaro Vázquez sense perill als 32 minuts es va convertir en l'únic remat de l'equip de Quique Sánchez Flores abans del descans.

El partit va mantenir la mateixa línia al començament del segon temps, però els locals van veure quatre targetes grogues en tan sols cinc minuts i van començar a sortir-li els nervis davant un rival que es veia obligat a millorar per trobar el gol de l'empat.

Passaven els minuts sense un dominador clar fins que al 72, el València va sentenciar. Parejo va inventar-se un bon xut, Diego López va refusar la pilota quan aquesta ja havia superar la línia de gol però Santi Mina, per si de cas, va rematar l'esfèrica al fons de la porteria fent pujar el 2-0 al marcador. Mestalla respirava.

A partir d'aquell moment, l'Espanyol va intentar ser més ofensiu i el València es va limitar a controlar la pilota a base de possessions el més llargues possible amb la intenció d'adormir el duel. Només va guanyar un xic d'emoció als últims minuts, quan David López va fer el 2-1 a la sortida d'un córner. Tot i això, els blanc-i-blaus no van fer mai la sensació de ser capaços d'empatar. I ho va agrair el València.