El Girona acapara els elogis de la premsa de Còrdova

Per segona setmana consecutiva el Girona ha acaparat els elogis de la premsa de l'equip rival després de jugar la corresponent jornada de Lliga. És una dada més que pot ajudar a posar en context l'excel·lent rendiment que està donant una vegada més l'equip, en contraposició amb adversaris històrics, amb molt més nom, que no troben la tecla que els faci aspirar a l'ascens. Dilluns passat els diaris de Saragossa coincidien a assenyalar que el Girona, després del 0-2 a La Romareda, havia posat l'equip d'Agné al seu lloc i que havia quedat demostrat el perquè de la seva classificació en zona d'ascens directe; les cròniques pràcticament eren calcades al que s'escrivia des de Còrdova (2-0).

«El Còrdova demostra el seu nivell real davant d'un Girona en ascens directe després d'una primera part horrorosa», destacava l'anàlisi d'Ignacio Luque pel diari Córdoba. En l'escrit es destacava que «els homes de Machín es van creure superiors als de Carrión i ho van demostrar» i es carregava amb duresa amb la fragilitat defensiva del conjunt andalús, que al minut 1 ja perdia 1-0 pel gol d'un Sandaza «que va aprofitar allò que tothom sap: que el Còrdova no té defensa o almenys, que està formada per Melcior, Gaspar i Baltasar». La conclusió per a aquest periodista era que «el que es va veure a Montilivi deixa clars els motius pels quals el Girona es troba situat en ascens directe i el Còrdova gairebé a la mateixa distància del play-off que del descens.

La mateixa tesi es publicava a El Día. «El Còrdova pateix una dura derrota a Montilivi que evidencia l'enorme distància entre un aspirant a l'ascens real i un altre de fictici», destacava la crònica del partit. «El Girona va fer el que va voler fins el 2-0, quan va arribar la reacció a la qual li va faltar gol», afegia. Cisco López considerava que «la principal conclusió és que l'equip gironí sí que és un aspirant real a jugar l'any que ve a Primera, mentre que el Còrdova té encara molt camí per recorrer per arribar a tal nivell».

Ja en la prèvia el Girona havia acaparat tota mena d'elogis. El portal Córdoba Deporte publicava una anàlisi on deia que «hi ha equips als quals el futbol els deu èxits que algun dia els haurà de recompensar, com la selecció holandesa als Mundials, l'Atlètic de Madrid a la Champions i segurament el Girona a Segona Divisió». I ho rematava amb un «club admirable per com de bé fa les coses i la seva calma en els moments complicats, els gironins tornen a trucar a les portes del cel de Primera després de tocar gairebé l'ascens les últimes temporades».

Una setmana abans Heraldo escrivia en la crònica del Saragossa-Girona (0-2) que «aquesta clara i dura derrota exposa amb claredat la diferencia de nivell entre un equip i l'altre. Fou el resultat final d'un partit entre un equip organizat, de qualitat i pacient, com ho és el gironí, i un altre esbojarrat i sense massa recursos». El Periódico de Aragón considerava que «alliberats de l'estrangulament de l'inici, el Girona va sentenciar el Saragossa amb naturalitat, millor tècnica i una tàctica letal».