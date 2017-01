Marc Crosas deixa el Tenerife

L'etapa de Marc Crosas al Tenerife ha arribat aquest matí al seu final. El migcampista bescanoní nascut a Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb el Tenerife per cancel·lar la seva cessió, que finalitzava el proper 30 de juny i abandonar el conjunt canari. Un cop desvinculat del Tenerife, la intenció de Crosas, de 29 anys, és tornar al futbol del país mexicà on té un gran cartell del seu pas pel Santos Laguna, Leones Negros de Guadalajara i Cruz Azul. En principi, el Tampico Madero, de la segona divisió mexicana, és un dels més ben posicionats per fitxar-lo.

Després d'una greu lesió de genoll i de no comptar per a Cruz Azul, Crosas va decidir tornar al futbol espanyol per a agafar ritme i demostrar que podia recuperar el seu millor nivell de competició. Amb una participació més que intermitent als plans de l'entrenador Pep Lluís Martí (15 partits, 9 de titular), Crosas tenia clar que tornaria a Mèxic aquest mercat d'hivern feia setmanes. Finalment, avui el Tenerife ha fet oficial l'acord.