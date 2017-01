«Volem guanyar demà a Alemanya, però sabem que l'eliminatòria dura 80 minuts»

L'Spar Citylift Girona ja és Alemanya on demà, a dos quarts de vuit del vespre, jugarà l'anada dels setzens de final de l'Eurocup a a la pista del TSV 1880 Wasserburg. «És un partit FIBA i en competició europea no és mai fàcil guanyar fora de casa pels arbitratges, pels contactes físics, per l'ambient a la pista...», avisa Èric Surís que recorda que «la majoria d'aquestes eliminatòries es decideixen en el partit de tornada».

Sobre el rival, Surís té clar que la base nord-americana, Shey Peddy, és la gran referent del TSV 1800: «Aglutina molt de joc, juguen sempre el bloc directe amb ella perquè després generi joc finalitzant o assistint».

El tècnic de l'Uni creu que el més important és que «no ens desconnectem cap moment del partit, perquè en una eliminatòria no és el mateix perdre de sis punts que de deu». Surís té tota la plantilla a Alemanya, inclosa la lituana Alminaite que encara no està en condicions de jugar.