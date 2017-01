Aturar Shey Peddy i guanyar a Alemanya

Shey Peddy ha fet suficients mèrits en els dos últims anys a Alemanya, i l'anterior a la lliga austríaca, per haver deixat el TSV 1880 Wasserburg i posar a provar el seu innegable talent en una lliga més competitiva. Una segona oportunitat després de la qual, sent molt jove i acabada de sortir de la universitat de Temple, la base nord-americana no va saber acabar d'aprofitar al Maccabi Rishon d'Israel. Però, per tercera temporada consecutiva, Peddy continua vivint i jugant a Wasserburg amm Inn, una petita localitat a menys d'una hora en cotxe de Munic. I, a banda de per la formalitat econòmica germànica, Shay Peddy segueix liderant el TSV 1880 perquè «com a equip ens queda el repte de fer una bona Eurocup, és clar que vull ajudar l'equip a tornar a guanyar la Lliga, però l'Eurocup és prioritària».

Així avui, a 2/4 de 8 del vespre (www.diaridegirona.cat), l'Spar Citylift Girona visitarà Wasserburg per enfrontar-se a un equip en què tot el joc es basa al voltant del talent d'una petita base nord-americana que, sense arribar a l'1,70 d'alçada, encapçala les estadístiques del TSV 1880 a l'Eurocup en punts (12), rebots (7,3), assistències (5) i pilotes recuperades (2,8). «Fa de tot, és molt activa a la pista, acapara el joc, es busca tirs, dóna assistències, està contínuament posant les mans per recuperar pilotes... Per posar un exemple que tots tinguem més clar de veure per la tele, i salvant les distàncies, té un joc molt semblant a (Tyrese) Rice del Barça», explica Èric Surís sobre la protagonista principal d'un rival, TSV 1880 Wasserburg, amb què l'Spar Citylift Girona comença les eliminatòries de l'Eurocup - venen a ser uns setzens de final perquè els juguen els setze millors equips de la primera fase als quals, més endavant, s'afegiran quatre més provinents de l'Eurolliga -en un duel on, sobre el paper, les gironines són favorites. Encara que Èric Surís no se'n refia gens. «És un partit FIBA i en competició europea no és mai fàcil guanyar fora de casa pels arbitratges, pels contactes físics, per l'ambient a la pista. La majoria d'aquestes eliminatòries es decideixen en el partit de tornada», diu Surís, que té clar que «nosaltres intentarem guanyar el partit, però sent molt conscients que això és una eliminatòria de 80 minuts i que no ens podem desconnectar en cap moment perquè no és el mateix acabar el primer partit amb una diferència de deu punts que amb una de sis»

El tècnic de l'Uni té clar que a Wasserburg tenen l'Eurocup marcada, pel que deia Peddy aquest estiu i pel recent fitxatge de la pivot Rebecca Tobin, donant menys importància a la derrota en la lliga del seu país d'aquest cap de setmana del TSV 1880 contra el Keltern que els va fer perdre el lideratge en solitari. Tobin és una interior nord-americana que supera l'1,90, amb experiència a França i Bèlgica i un petit pas per la WNBA, i de la qual Surís no dubta que jugarà avui encara que no ho fes contra el Keltern i que, ahir, encara no figurés a la plantilla de les alemanyes a la pàgina de la FIBA. «És una jugadora important, l'han fitxat bàsicament per jugar aquesta eliminatòria», explica el tècnic de l'Uni sobre una Rebecca Tobin que, en canvi, sí que figura a la llista de jugadores que el club alemany ha fet arribar a l'Uni per a l'hotel de Girona de la setmana vinent. «Hem buscat informació seva i serà una jugadora molt important per al seu joc interior fent parella amb la sueca Fontaine, que juga més de cara a cistella», analitza el tècnic sobre un TSV 1880 que, tot i jugar al ritme de Shey Peddy, amb molts blocs directe perquè la base generi joc finalitzant ella mateixa o repartint assistències, el joc interior amb dos quatres (Fontaine i la canadenca Agunbiade) i dos cinc (Tobin i l'alemanya Fikiel) també és llarg i consistent. «Físicament és un equip complet», apunta Surís sobre un TSV 1880 que, si finalment pot comptar amb Tobin, tindrà una rotació més llarga. El passat cap de setmana davant el Keltern, el tècnic Georg Eichler només va comptar amb set jugadores: el cinc inicial format per Peddy, Fontaine i Fikiel més dues alers, la sèrbia Milica Ivanovic i la bielorussa Alexandra Tarasova. Sortint des de la banqueta només van jugar la francesa Soana Lucet i la bòsnia Milica Deura. De fet, Agnesieka Fikiel, nascuda a Polònia, és l'única jugadora amb passaport alemany que juga de manera habitual amb el TSV 1880.

Pel que fa a l'Spar Citylift Girona, Èric Surís ha viatjat a Alemanya amb les deu jugadores de la seva plantilla tot i que la pivot lituana Kristina Alminaite encara no està en condicions de jugar.