El Barça Lassa acomiada Joe Dorsey per criticar els serveis mèdics a Instagram

El FC Barcelona Lassa ha anunciat l'acomiadament del pivot nord-americà Joey Dorsey, arran d'un missatge publicat pel jugador a instagram en el qual posava en dubte la feina dels serveis mèdics del club blaugrana.

Després que el tècnic, Giorgios Bartzokas, manifestés que Dorsey "havia de jugar molt més bé", el pivot va respondre amb un missatge a la xarxa social instagram en la que donava la seva versió sobre l'assumpte. "L'any passat vaig patir una distensió de gairebé tots els lligaments del turmell jugant en el 'Top 8' contra el Lokomotiv, El doctor de l'equip em va dir que només era un mal esquinç. Em van pressionar per tornar i intentar jugar", va dir.

Dorsey va assegurar que posteriorment li van anunciar que tenia "un edema als teixits tous" del turmell, que provocava que se li entumís el peu i hagués de donar per finalitzada la temporada. "Aquesta temporada ha estat la més dura de la meva carrera per intentar jugar lesionat i sense estar a punt per jugar al meu millor nivell. Alguna vegada he estat a punt d'abandonar un partit perquè la lesió afectava el meu joc i la meva mentalitat. L'equip no em va deixar descansar fins que estigués bé per tornar a ser el totpoderós Dorsey", va dir.

En aquell missatge, Dorsey donava la gràcies als aficionats per l'ànim que li han donat en tot moment. "Sense les vostres paraules hauria tirat la tovallola. Però he treballat dur dia i nit per ajudar l'equip", va assegurar.

Després d'aquell missatge l'equip li va obrir un expedient disciplinari i pocs dies després el Barcelona ha anunciat el fitxatge del pivot Vitor Faverani.