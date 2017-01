Espanya vol fer camí cap al primer lloc superant Macedònia

La selecció espanyola d'handbol intentarà sumar aquest vespre (20.45) davant Macedònia la primera dels dos triomfs que necessita per acabar la primera fase com a líder, fet tindria com a premi evitar França, la màxima favorita a l'or, fins a una hipotètica final. Després de Macedònia, el duel contra Eslovènia tancarà la fase de grups. «Entre aquest partit i els vuitens jugarem 3 partits en 4 dies, quan la majoria d'equips en jugaran dos. Cal acceptar el calendari com està i pensar que l'equip està preparat per afrontar-lo» deia ahir el gironí Jordi Ribera, seleccionador espanyol.