L'extrem Javi Álamo deixa l'Osasuna per fitxar per l'Almeria

L'extrem Javi Álamo es va desvincular de l'Osasuna, al qual va arribar l'estiu passat des del Girona, per fitxar per la UD Almeria pel que resta de temporada i una altra més, de manera que es converteix en el seu segon reforç en el mercat hivernal després de la arribada del gallec Borja Fernández. El club blanc-i-vermell va anunciar aquesta nova incorporació després d'haver arribat a un acord amb l'extrem dret canari, que gairebé no ha comptat amb minuts en l'equip navarrès, ja que només ha jugat dos partits i en tots dos casos va sortir com a suplent a la segona part.