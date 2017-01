Luis Enrique: "Està més a prop el dia en què guanyarem a Anoeta"

L'entrenador del Barcelona ha tirat d'ironia sobre la mala ratxa del seu equip a Anoeta, on no ha pogut guanyar en les seves últimes vuit visites: "Només sé que està més a prop el dia en què guanyarem allà. Igual passen 20 anys més, però està més a prop, segur".

El conjunt blaugrana visita demà, en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei, el feu de la Reial Societat, on aquesta temporada, en Lliga, va aconseguir un empat a un, en una de les pitjors actuacions que se li recorden en aquesta campanya.

"El meu desig és que el partit de demà no s'assembli en res al de Lliga, on la Real va merèixer guanyar clarament. Aquesta vegada, espero veure el Barça més prop de l'àrea rival", ha apuntat Luis Enrique.

El preparador asturià s'ha desfet en elogis cap al conjunt que dirigeix el seu amic Eusebio Sacristán, especialment "per la seva pressió alta i la seva recuperació després de pèrdua", que sempre els causa molts problemes en cada visita a Sant Sebastià.

I encara que es tracti d'una eliminatòria a anada i tornada, Luis Enrique creu que això no variarà el plantejament de demà a Anoeta: "No canvia res. En cap eliminatòria, ja sigui de Copa o de Champions, plantegem un partit pensant que hi haurà un altre de tornada, sinó que el fem sempre amb l'objectiu de guanyar i ser millor que el rival al llarg dels noranta minuts".

Per al partit coper, Luis Enrique ha deixat de nou fora de la convocatòria al defensa Aleix Vidal, després de destacar aquesta vegada la seva actuació en l'últim partit de Lliga en el Las Palmas.

"Crec que només em deixen convocar a divuit. Algú s'ha de quedar fora, però això no canvia les meves paraules sobre Aleix", ha comentat sobre el lateral català.

Sí que està a la llista el migcampista Ivan Rakitic, encara que el croat només ha estat titular en tres dels últims deu partits. No obstant això, per a Luis Enrique no hi ha 'cas Rakitic'.

"Ivan ha estat, és i serà un jugador important per al club. És una persona exemplar i el seu comportament és de deu, dins i fora del terreny de joc", ha indicat.

Tampoc s'ha mostrat preocupat per la falta de gol del davanter Neymar da Silva, perquè "el que aporta a l'equip, en assistències, desbordament, treball defensiu, etc., va moltíssim més enllà que els gols".