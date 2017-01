El Madrid rep el Celta amb Cristiano Ronaldo, absent de la Copa dos anys

El Reial Madrid rep el Celta a la Copa (21.15, beIn La Liga) sense temps per a lamentacions, després de tancar a Sevilla la seva històrica ratxa de 40 partits sense perdre, amb el retorn de Cristiano Ronaldo a la competició dos anys després i amb el conjunt gallec en estat de xoc per culpa de la baixa del xilè Orellana, apartat de l'equip per Eduardo Berizzo. El Celta arriba al duel en el seu millor moment del curs, però amb la incògnita de com respondrà després del terratrèmol que ha causat la decisió del seu tècnic, Eduardo Toto Berizzo, d'apartar «per falta de respecte» Fabián Orellana.