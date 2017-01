Nando Quesada viu el partit somiat després de les lesions

Futbol-Segona B. Exjugador del futbol base del Barça i de l'Utrech holandès, les lesions han impedit a Nando Quesada brillar al Llagostera. Un any i mig després de la seva arribada, diumenge va ser titular per primer cop.

Any nou, vida nova per a Nando Quesada. Fitxat a l'octubre del 2015, el migcampista sabadellenc del Llagostera feia temps que esperava un partit com el del passat diumenge davant l'Ebre (3-0). El tècnic, Oriol Alsina, va marxar content per la victòria, Manel pel doblet, l'equip per sortir del descens, l'afició per tornar a veure guanyar els blaugranes després de molt temps de no fer-ho, però, qui potser va abandonar el recinte palamosí amb el nivell de felicitat més elevat va ser Nando Quesada. Castigat per les lesions, aquest menut migcampista format al planter del Barça i que va arribar la temporada passada procedent de l'Utrecht holandès, gaudia, el passat diumenge davant els aragonesos, de la seva primera titularitat amb el Llagostera.

Amb un somriure d'orella a orella pels tres punts a la butxaca i per estrenar-se com a titular amb el conjunt gironí, Nando Quesada va confessar que «feia molt de temps que esperava un partit així perquè vinc d'uns anys molt complicats, primer a Holanda i després aquí amb el Llagostera». Quesada, que va ser substituït al minut 90 per Pablo Sánchez enmig d'una sonora ovació, veu per fi la llum al final del túnel, «perquè gairebé han estat dos anys i mig sense ser titular». Diumenge al migdia, poc abans de començar el partit, «estava una mica nerviós i mira que m'he enfrontat a equips com l'Ajax o el PSV Eindoven durant la meva carrera», admetia posteriorment, als vestidors.

Si hi va haver un MVP el passat diumenge aquest va ser Nando Quesada. L'exfutbolista de l'Utrecht, que va formar parella al doble pivot amb Colorado, va explicar que «em vaig trobar bé, però l'equip va fer un gran esforç perquè era molt complicat jugar amb el vent que feia».

Segons Quesada, «amb més gent al mig del camp més els tres grans de davant ho vam aconseguir». Preguntat per si es veu titular el diumenge vinent al camp de l'Atlètic Saguntí, el futbolista deixa la decisió en mans del tècnic Oriol Alsina. Ell apunta que «això ho decidirà el míster perquè cada rival és una història diferent, per exemple, ara ens tocarà a fora, en un camp petit i això fa variar el sistema». El partit contra l'Ebre va ser rodó per a l'equip blaugrana i per a un Nando Quesada que desitja, per fi, fer miques el seu particular calvari.



Debut a Albacete

La temporada passada, Nando Quesada va debutar en un Llagostera-Albacete (2-0) a les acaballes del matx, però, pocs dies després, una greu lesió, trencament dels lligaments encreuats, li barrava el pas a seguir jugant i deia adéu a la temporada. Tot i això, la direcció esportiva encapçalada per Oriol Alsina, en un gest de confiança, el renovava per a un curs més.

Aquesta temporada, Quesada va estrenar-se sortint com a suplent en la quinzena jornada al camp de l'Eldenc, però, contra l'Ebre ja va fer-ho des de l'inici. Per al migcampista blaugrana «si no haguéssim guanyat no parlaríem d'aquest meu retorn somiat, però tot va sortir de cares i sí que es pot dir així». La paciència i la perseverança són algunes de les millors virtuts de Quesada, com ho demostra que les seves primeres aparicions amb la samarreta blaugrana van ser amb el conjunt filial a Segona Catalana fins que al mercat d'hivern del curs passat se li va poder fer fitxa del primer equip, on, a pesar de tot, tampoc va poder tenir la continuïtat desitjada. Després del nivell mostrat contra l'Ebre, Quesada ha tornat. I amb la seva millor versió.