Rakitic: «Si Luis Enrique em diu que em llanci d'un pont, ho faria»

El migcampista croat del Barcelona Ivan Rakitic va mostrar ahir seu agraïment total a l'entrenador, Luis Enrique, fins al punt de mostrar-se disposat a llançar-se per un pont si el tècnic li ho demanés. «Luis Enrique m'ha ajudat molt. De seguida va confiar en mi, igual que els meus companys, cosa que em va permetre treballar amb serenitat. Més encara que va ser el míster qui va demanar el meu fitxatge. Si hagués de llançar-me per un pont per ell ho faria sense dubtar-ho. Amb una mirada o un somriure et transmet la confiança necessària per triomfar» afirma el jugador en una entrevista que publica la revista francesa France Football. El jugador, que no es refereix a una possible sortida del club, malgrat els rumors que el situen a l'òrbita del Manchester City, reconeix que durant una temporada «hi ha alts i baixos» i cal treballar perquè «els alts durin més que els baixos».

Rakitic afirma tenir «un gran orgull» per formar part del Barcelona, encara que assenyalar que no es contenta amb el que ha aconseguit. «Vull que els meus companys sàpiguen que poden comptar amb mi en tot moment. El reconeixement es guanya al camp, tenint l'actitud adequada en cada moment del partit» va dir. Rakitic reconeix també que «el fet de tenir els tres jugadors que hi ha davant (Messi, Neymar i Suárez) canvia forçosament la forma d'atacar». «Cal saber deixar el teu ego de banda per posar-se al servei del col·lectiu. Vull que el míster sàpiga que si necessita posar-me de porter o de lateral esquerre ho faré», va afegir.



Rafinha es lesiona

Després de gaudir de dos dies de descans, la plantilla del Barcelona va tornar ahir als entrenaments per preparar el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei que demà que ve disputarà, contra la Reial Societat, a Anoeta. No es va exercitar al costat dels seus companys, el migcampista Rafinha Alcántara, que pateix una elongació al bíceps femoral de la cama dreta, i serà baixa per al partit contra el conjunt donostiarra. El jugador brasiler, a més a més, és dubte pel partit de diumenge al camp de l'Eibar. Els que sí que van participar a la sessió d'entrenament del primer equips són els jugadors del Barça B Carbonell, Kaptoum i Mújica. L'equip tornarà a exercitar-se aquest matí just abans que Luis Enrique comparegui en conferència de premsa.

El partit de demà serà una nova prova de foc per als blaugranes contra la seva gran bèstia negra de les últimes temporades. Ara bé, si bé el Barça no guanya a Anoeta des de deu anys a la Lliga, els duels entre el conjunt barcelonista i la Reial Societat a la Copa tenen clar color blaugrana. El Barça i els bascos s'han enfrontat en 14 ocasions, amb resultats gairebé sempre adversos als donostiarres. El conjunt blaugrana s'ha imposat en dotze d'aquestes oportunitats i l'última vegada en què la Reial va passar ronda va ser la temporada 1979-1980.