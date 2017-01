Rebecca Tobin Jugar sense sortir a la plantilla

Dissabte no va jugar contra el Keltern a la lliga alemanya, ahir el seu nom encara no sortia a la plantilla del TSV 1880 a la pàgina de la FIBA però a l´Uni estan convençuts que Rebecca Tobin jugarà el partit d´avui. L´equip alemany acaba de fitxar aquesta pivot nord-americana amb experiència en diferents lligues europees (França, Bèlgica, Hongria), a l´Eurocup i un petit pas per la WNBA amb Phoenix. El club alemany l´ha inclòs a la llista de jugadores que ha enviat a l´Uni per a l´hotel de la setmana vinent a Girona.