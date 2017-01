Victòria de l´Uni a Alemanya

A Europa l'experiència és un grau. I començant el darrer quart perdent de cinc punts (52-47) contra un rival a qui els àrbitres han deixat posar tantes mans com han volgut, la resposta de l'Spar Citylift Girona ha estat de llibre. Un parcial de 0-15 a l'inici del darrer quart, amb protagonisme destacat de Leo Rodríguez amb dos triples seguits, ha decantat un partit que li permetrà a les gironines rebrà dimecres vinent el TSV 1880 a Fontajau amb quatre punts de marge (62-66 després d'un bàsquet final de Fontaine que ha semblat fora de temps).

La posada en escena de l'Uni ha estat impecable. Coneixedor de la importància de Shey Peddy en el TSV 1880, les gironines, amb una Jordana impecable, han aconseguit assecar la nord-americana que gairebé no ha pogut arribar a tirar cistella en un primer quart on l'Uni, amb Ibekwe i Peters veient la cistella molt gran, ha exhibit la seva habitual eficiència ofensiva.

L'Uni ha arribat a guanyar de nou punts de diferència (16-25) tot i que l'aparició de la nova nord-americana del TSV 1880, Rebecca Tobin, ha impedit que l'estrip fos més gran (19-25 al final del primer quart).

El segon període ha estat diferent. Les alemanyes han estat molt més agressives en defensa, l'arbitratge ha estat permissiu amb els contactes, i mentre l'Uni ha tingut problemes per seguir anotant amb fluïdesa, la francesa Lucet ha disparat a les locals en atac. Un parell de tirs lliures de Deura han donat el primer avantatge del partit al TSV 1880 (36-34) tot i que s'ha acabat arribant al descans amb empat en el marcador (38-38).

En el tercer quart, l'Uni encara ha tingut més problemes per llegir la situació d'un partit condicionat pel criteri arbitral, permetent molts contactes, i amb les gironines patint molt per anotar el marcador s'ha mantingut equilibrat amb les alemanyes vivint dels tirs lliures i del seu domini del rebot. En el darrer minut dues accions de les seves pivots, un 2+1 de Tobin i una cistella sobre la botzina de Fikiel, ha permès al TSV 1880 Wasserburg entrar en el darrer període am la seva màxima diferència: 52-47.

El darrer quart es presentava molt complicat per a l'Uni, però les gironines han tret a passejar la seva millor versió amb protagonisme per a l'experiència en partits europeus de Leo Rodríguez que amb dos triples consecutius ha donat força al contundent parcial de 0-15. A quatre minuts per acabar el partit, el tècnic local ha hagut de demanar temps mort veient que el seu equip perdia de 10 punts i ell encara no sabia ben bé que havia passat. I és que mentre Girona ha seguit defensant fort en aquests primers minuts del darrer quart, el TSV 1880 ha vist com un parell de bàsquets interiors de Silva i l'aparició clau de Leo Rodriguez han decantat la balança.