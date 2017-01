Els abonats de l´Uni pagaran 15 euros per veure la Copa de la Reina del 10 al 12 de febrer

L'Uni Girona ha presentat aquest matí els preus dels abonaments i les entrades per veure la Copa de la Reina a Fontajau els dies 10, 11 i 12 de febrer. Els socis del club gironí tindran un preu especial i podran aconseguir el passi pels tres dies per 15 euros. A més, podran adquirir-ne dos més al mateix preu per cedir-los a amics i/o familiars.

El preu de l'abonament per a la resta d'espectadors és de 28 euros, si es compra anticipadament, o de 32, si s'adquireix a les taquilles del pavelló. L'entrada per un dia valdrà 15 euros, anticipada, i de 18, a la guixeta. Abonaments i localitats es poden comprar a travès de la plataforma on-line koobin, o bé a les oficines de l'Uni a Fontajau de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 hores. Els socis del club local tindran el seu abonament reservat fins el dia 27 de gener.

Segons ha explicat el director general de l'Spar Citylift, Xavi Fernández, l'objectiu és "guanyar la Copa i omplir Fontajau". En aquest sentit ha explicat que si és necessari, l'Ajuntament els ha confirmat que podran disposar de la grada jove per ampliar la capacitat del pavelló fins a les 5.050 localitats. El sorteig de la Copa es farà durant els pròxims dies en un acte al saló de Descans del Teatre Municipal. L'Uni, igual com el Perfumerías Avenida, entrarà directament a les semifinals de dissabte a la tarda. La final, a manca de confirmació oficial, serà diumenge sobre les 12.00 del migdia.