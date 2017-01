Alsina avisa: «El relaxament que podem tenir a la Segona B és zero»

Vuit jornades després, el Llagostera somriu de nou. Del 0-3 a Sabadell de principis de novembre, l'última victòria, fins el 3-0 del passat cap de setmana, a casa amb l'Ebre. I el que és més important: de la dissetena posició amb què es va encetar l'any, a la tretzena en superar els aragonesos. Els blaugrana tenien ganes de tornar a guanyar després d'una mica més de dos mesos de no fer-ho.

El resultat va ser bo, però també les sensacions. I això fa ser optimista al tècnic Oriol Alsina. «Necessitàvem que el joc es pogués traduir en resultats», recorda, afegint que «vam generar més ocasions que el rival i, a més, vam enviar la pilota a dins. Això té molt de mèrit perquè l'Ebre és un dels conjunts que menys gols encaixa de tota la categoria». El 3-0 de diumenge passat descarrega de pressió un equip que feia vuit partits que no guanyava. Però malgrat les bones sensacions, Alsina és el primer a fer una crida a la calma. «La victòria és molt important, però només són tres punts. Hem de saber que el relaxament que hem de tenir és zero perquè en aquesta categoria és dificilíssim guanyar».



Gavilán i Quesada

D'altra banda, la primera titularitat de Manu Gavilán i Nando Quesada ha deixat més que satisfet el tècnic maresmenc. «Amb en Nando volíem jugar més per dins per guanyar superioritat i deixar el carril dret lliure i amb la qualitat que té ho ha interpretat bé», diu, mentre que del davanter explica que «s'hi deixa la vida, treballa, fa bones diagonals, busca els espais, recupera pilotes i és una molèstia important per a les defenses rivals.

La primera victòria d'aquest 2017 per als llagosterencs també va significar el primer triomf dels d'Alsina a casa després de quatre partits sense brindar una alegria a l'aficionat: tres empats i una derrota. Precisament, el darrer triomf a casa dels del Gironès també va ser per 3 a 0. En aquella ocasió, la víctima va ser el Cornellà i el pitxitxi Manel també va signar un doblet.