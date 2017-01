El Barça s'examina en el seu camp maleït

El Barcelona intentarà aquesta nit a Anoeta (21.15 hores/Gol TV) acabar amb la maledicció que el persegueix últimament quan visita Sant Sebastià, on acumula fins a vuit partits consecutius sense guanyar.

De fet, la ratxa de l'equip blaugrana va arrencar després de la victòria aconseguida pel Barça de Frank Rijkaard en la temporada 2006-07, encara que curiosament els números de la Reial Societat a Barcelona encara són pitjors. I és que els donostiarres encadenen 18 derrotes de manera consecutiva al Camp Nou, per la qual cosa els números globals donen el Barça com a favorit davant l'eliminatòria copera que s'obre avui.

Luis Enrique només té una baixa, la de Rafinha Alcántara, però tampoc ha convocat per al partit el porter titular, Marc André Ter Stegen, i els defenses Aleix Vidal i Jérémy Mathieu. Tot i la maledicció que l'acompanya, els precedents són favorables als blaugranes, que ja van eliminar els donostiarres en les semifinals coperes de la temporada 2013-14, i aquesta mateixa temporada els catalans van arrencar un sofert empat a la Lliga, en un partit en el qual el mateix tècnic blaugrana va admetre que el seu equip no havia merescut puntuar.

Per a la cita d'aquesta nit, l'única posició que no està en dubte és la de porter. Sense Ter Stegen, que s'ha quedat a Barcelona, jugarà l'holandès Jasper Cillessen. El retorn a la llista de Sergi Roberto, Gerard Piqué i Denis Suárez, després de la seva absència en el partit de Lliga contra el Las Palmas, suposa que tots ells tindran més opcions per jugar de titulars, com també Andrés Iniesta i Neymar, absents davant els insulars.

En defensa, Umtiti i Digne podrien tenir opcions de sortida, en lloc de Javier Mascherano i de Jordi Alba. En la zona de mitjos, podria tornar Ivan Rakitic, qüestionat últimament, i també té opcions André Gomes. En tot cas sembla clar que Iniesta hi serà d'inici. A la part davantera, tot apunta que jugarà el trident: Messi, Suárez i Neymar. Els dos primers estan en gran forma, mentre que Neymar, que va trencar contra l'Athletic una ratxa de més de mil minuts sense marcar, espera recuperar les seves bones sensacions.



Motivats però amb baixes

La Reial Societat que entrena Eusebio Sacristán aspira a complicar el pas a semifinals de la Copa del Rei a un conjunt blaugrana favorit, però que haurà de suar si vol eliminar un conjunt basc que està en un gran moment.

L'horari del partit, a les 21.15 de la vigília de la festa més important de l'any a Sant Sebastià, allunyarà d'aquest xoc molts aficionats, cosa que ha exasperat un important sector de l'afició. Amb això, l'alta presència de públic a Anoeta és tota una incògnita malgrat les mesures implementades pel club per atreure la seva afició.

La Reial afronta aquesta sèrie amb baixes importants tot i que el vestidor somia fer-la grossa després d'eliminar el Valladolid i el Vila-real.

Es queden fora homes com Carlos Martínez, Mikel González o Joseba Zaldua. En atac, la presència del mexicà Carlos Vela no és segura pels seus problemes al genoll.