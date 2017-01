L´Spar Citylift Girona reforça el seu joc interior amb el retorn a Fontajau de Mima Coulibaly

L'Spar Citylift Girona ha anunciat aquest matí el fitxatge de Mima Coulibaly per reforçar el seu joc interior en la segona meitat de la temporada, amb els reptes de lluitar per la Lliga Femenina, la Copa i l'Eurocup. La jugadora te prevista l´arribada a Girona aquest mateix vespre i demà ja s'entrenarà a les ordres d'Eric Surís. Coulibaly medeix 1.91m., té 26 anys, és atlètica i bona rebotejadora. A Fontajau la coneixen bé perquè hi va jugar la temporada anterior. Ara militava al Samsun turc, amb bons números: 10,4 punts i 8,5 rebots per partit.

El fitxatge de la pivot de Mali no ha sigut fàcil perquè tot i que havia acabat contracte amb el seu anterior club a principis de gener, el Samsun va treure un altre acord que lligava Coulibaly a l'entitat fins a final de curs. Finalment la Federació turca ha acabat donant la raó a la jugadora i ahir va arribar el seu trànsfer a Fontajau, quedant desbloquejada definitivament l'operació. "Ens pot aportar un punt d'agressivitat i, fins i tot, de mala llet, en el joc interior que ara no tenim", ha explicat el director esportiu, Pere Puig.

L'Uni no té intenció de donar cap baixa tot i l'arribada de la nova jugadora. Ara Eric Surís disposarà d'una plantilla àmplia, amb un joc interior molt més poderós, amb la qual podrà lluitar amb garanties pels objectius marcats aquest curs. De moment el primer repte és afrontar la visita del Càceres aquest diumenge (18.00) a Fontajau per seguir lluitant amb el Perfumerías Avenida pel primer lloc de la Lliga al final de la fase regular. Ara l'Uni és segon, amb un triomf menys que l'equip castellà.