L´Uni encarrega el bitllet dels vuitens a Europa

A Èric Surís li agrada recórrer al tòpic, o realitat, que els entrenadors tenen guardat per quan algú els pregunta sobre un partit que el seu equip haurà de jugar d'aquí a unes setmanes: «Hem d'anar partit a partit». El tècnic de l'Spar Citylift Girona es lamentava ahir al vespre del bàsquet final de Fontaine, que va semblar fora de temps i d'un triple anterior de Peddy, per recordar que l'Spar Citylift Girona només havia guanyat de quatre punts a la pista del TSV 1880 Wasserburg i que, per tant, cal pensar primer en la tornada de dimecres vinent a Fontajau, i encara abans en el partit de lliga de diumenge contra el Càceres, abans girar la vista a la següent elimintòria de l'Eurocopa.

Amb tot, sense atrevir-se a admetre-ho en públic, Surís i la resta del seu cos tècnic miraran de reüll aquesta tarda l'evolució del marcador del Niça-Agu Spor, d'on sortirà el proper rival de les gironines a Europa. El partit de tornada a Fontajau, i la rebaixa de la diferència final fins a només quatre punts quan es guanyava de deu poc abans, no han de ser obstacle perquè l'Spar Citylift Girona jugui els vuitens de final de l'Eurocup (sí, són uns vuitens de final encara que la FIBA emboliqui la troca dient-li'n de maneres poc clares), després de la seva demostració d'experiència i de saber estar en el darrer quart d'un partit d'ahir a Wasserburg que se li havia complicat davant la permissivitat de l'arbitratge europeu amb els contactes.

Amb l'estrella local, Shey Peddy, molt ben defensada per una conscienciada Jordana i Haley Peters i Ify Ibekwe liderant l'habitual facilitat anotadora de l'Uni Girona (16-25, en el minut 8) semblava que les gironines no tindrien problemes per guanyar a Alemanya en un partit que es jugava dins els paràmetres habituals del bàsquet FIBA: pavelló petit amb espectadors cridant i tocant el bombo a un metre de la línia de banda i els àrbitres xiulant molt poques faltes, amb aquella sensació que volen que el partit vagi de pressa perquè tenen taula encarregada per sopar. Amb tot, primer l'aparició de Becca Tobin (una pivot nord-americana que el TSV 1880 ha fitxat en gran part per jugar aquesta eliminatòria), i l'increment fins a límits exagerats de les mans que els àrbitres deixaven posar a les locals, en especial a Peddy, va acabar, primer, igualant el partit i, després, permetent que el TSV 1880 acabés el tercer quart per davant en el marcador (52-47). Imperdonable el bàsquet final de Fikiel després que l'Uni no esgotés el temps en la possessió anterior jugant-se un triple innecessari.

A manca de deu minuts per acabar, i amb la sensació que les jugadores de l'Uni s'havien descentrat amb l'agressivitat local, l'Spar Citylift Girona va mostrar la seva millor versió per solucionar la papereta. Jordana va veure clar el bàsquet tot i les patacades de Peddy, Silva va lluitar a sota contra les enormes Fikiel i Tobin i, sobretot, Leo Rodríguez va encadenar dos triples consecutius després que l'equip fes circular bé la pilota pequè l'escorta canària disposés de dos bons tirs alliberats. I tot sense deixar de defensar. Parcial de 0-15, partit sentenciat i l'únic però ( «regust agredolç», en la definició d'Èric Surís) que no es varen poder aguantar fins al final els deu punts de diferència que hi havia en el marcador després d'un triple d'Ify Ibekwe a tres minuts per acabar (52-62). Al final quatre punts de diferència abans del partit de dimecres vinent a Fontajau, en un horari poc habitual (un quart de vuit).