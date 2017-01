Rubi arriba a l'Sporting carregat d'«il·lusió»

Joan Francesc Ferrer Rubi, qui va dur el Girona fa uns anys a les portes de la Primera Divisió, és des d'ahir mateix el nou entrenador de l'Sporting de Gijón. El maresmenc va ser presentat a la tarda, assegurant que a partir d'ara té «molta feina» per davant per intentar salvar l'equip asturià, instal·lat a la part baixa de Primera. «Estic convençut que es notaran els resultats. No em preocupa l'estat anímic, sinó treure rendiment al que tenim. Hem de començar sumant punts al més aviat possible i el primer partit és el diumenge al camp del Betis», va dir Rubi.

El de Sant Vicenç de Montalt arriba acompanyat de Xabi Gil (assistent), Diego Tuero (entrenador de porters) i Manu González (recuperador), qui també van formar part del cos tècnic del Girona la temporada 2012/2013. «És un orgull venir a una entitat com aquesta i tinc moltes ganes de començar a treballar», va afegir.

Unes hores abans, s'havia acomiadat entre llàgrimes i agraïments Abelardo Fernández. L'asturià va arribar el dimarts a un acord per rescindir el seu contracte i ahir reconeixia que «la culpa és només meva i no pas dels jugadors». Abelardo també va referir-se a Rubi, el seu substitut. «Els seus equips sempre han fet un bon futbol. Li desitjo molta sort i em té aquí pel que necessiti», va dir.