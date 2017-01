Sergio Araujo torna a donar positiu en un control d'alcoholèmia

El davanter argentí del Las Palmas Sergio Araujo va ser sorprès ahir de nou conduint sota els efectes de l'alcohol, només dos mesos després d'haver estat condemnat a nou mesos de presó per haver-se negat a passar un control d'alcoholèmia.

Una patrulla de la Guàrdia Civil va aturar Araujo el matí d'ahir, a dos quarts de nou, en la circumval·lació de Las Palmas de Gran Canària (GC-3) per circular a una velocitat excessiva, i el va sotmetre a una prova d'alcoholèmia. Els agents que el van aturar van apreciar que el futbolista presentava símptomes d'una possible embriaguesa.

El jugador argentí va donar positiu en les dues proves: la inicial i la de contrast. Ho va fer amb una taxa de 0,32 mil·ligrams d'alcohol per litre, per la qual cosa va ser denunciat per una infracció administrativa del Codi de Circulació. Només es considera delicte contra la seguretat les taxes superiors a 0,60.