Viure un ascens com el d'ara fa una dècada és l'objectiu de Jose Martínez

Tenia 23 anys i tota una carrera encara per davant quan Jose Martínez va viure una de les seves primeres grans experiències com a futbolista. Defensant els colors del Girona, el club que el va veure fer-se gran i convertir-se en tot un professional, va aportar el seu granet de sorra en l'ascens que portava l'entitat de Montilivi de Tercera a Segona B. Una dècada més tard, el de Taialà encara guarda amb estima un record que espera poder repetir ben aviat. L'Olot, equip del qual és capità i un dels pilars, lidera la classificació amb dos objectius: el primer, acabar la temporada el més amunt possible per fer el play-off. I el segon, recuperar la categoria perduda l'estiu passat. Jose vol ser de nou protagonista; aquest cop, l'experiència pot ser un grau i per això, quan valora les opcions del seu equip parla amb coneixement de causa, tot recordant que el camí per tornar a Segona B no és gens senzill.

«Guardo molt bon record d'aquell ascens. Va ser una experiència molt maca, però també una fita difícil. Pujar de Tercera a Segona B no és gens fàcil i ho sé perquè ho he viscut. L'any abans d'aquell ascens, amb una plantilla increïble i després d'acabar primers amb moltíssims punts, no ho vam aconseguir. Per això tinc molt clar que hem d'arribar al final de la lliga bé. En som conscients i treballem perquè sigui possible», explica Jose. Perquè ell, com la resta dels seus companys, té coll avall que la promoció s'acabarà fent, sempre que no hi hagi un daltabaix. Ara, el gran objectiu és ser més regular que el Peralada i mantenir la primera posició, que atrapaven el cap de setmana passat. «Queda encara molt, però crec que serà cosa de dos. Ara som primers i tard o d'hora punxarem. La intenció és ser primers i lluitarem per aconseguir-ho. Ser líders et dóna un avantatge important al play-off. Tot i que també és vital arribar-hi al cent per cent, amb la gent endollada. És cert que el primer objectiu era fer la promoció. El d'ara és quedar primers», indica.

De moment, les sensacions són positives. I també els resultats. L'Olot ha tornat de les vacances amb força, el que fa que Jose sigui optimista. «Mai és fàcil deixar enrere l'aturada per Nadal, però nosaltres hem treballat molt en l'aspecte físic. Pensava que ens costaria una mica més i al final les victòries ens han acompanyat. De moment, tot va bé», diu, afegint que «s'està gestionant bé el vestidor i tothom se sent important».

A títol personal i després de superar el «cop fort» que va suposar el descens de categoria, el gironí diu que gràcies al seu tarannà «optimista» ha pogut passar pàgina ben ràpid i adaptar-se de nou a la situació. «Estic gaudint d'aquest any, encara que em toqui jugar a Tercera», reconeix. A més de sentir-se «físcament molt i molt bé» i d'admetre que li està costant «assimilar» ser un dels veterans, confessa que «em sento físicament com un xaval de 20 anys i amb la il·lusió d'un de 18».