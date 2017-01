Coulibaly: poder per al joc interior

Mima Coulibaly, l'objectiu número 1 marcat a l'agenda de Pere Puig per reforçar el joc interior de l'Spar Citylift Girona, va arribar anit a la ciutat i avui ja s'entrenarà a les ordres d'Èric Surís. L'Uni es reforça per la part decisiva de la temporada, amb la Lliga, la Copa i l'Eurocup en joc, amb una jugadora que la temporada passada ja va demostrar el seu poder a Fontajau i que aquest curs l'havia iniciat al Samsun de Turquia. Surís disposarà d'una àmplia plantilla, sobretot en el joc interior, però Puig ja va deixar clar ahir que, en principi, no tenen previst donar cap baixa.

Coulibaly medeix 1,91m, té 26 anys, és atlètica i bona rebotejadora. A Fontajau la coneixen bé perquè hi va jugar la temporada anterior i, de fet, tenia contracte per seguir en cas que l'equip gironí hagués disputat per segona vegada l'Eurolliga. Ara militava al Samsun turc, amb bons números: 10,4 punts i 8,5 rebots per partit; però després d'acabar contracte el 5 de gener havia decidit canviar d'aires i quan va saber de l'interès de Girona, no s'ho va pensar. El fitxatge, però, no ha estat fàcil: «el seu club va al·legar un altre contracte pel qual s'hauria d'haver quedat allà fins a final de curs. Gràcies a les gestions del seu agent, finalment, dimecres la Federació turca va donar la raó a la jugadora, es va poder desvincular, i ens arribava el trànsfer», va revelar Puig. L'Uni està a l'espera que la Federació Espanyola validi la fitxa per fer-la debutar aquest mateix diumenge contra el Càceres a Fontajau.

«Ens pot aportar un punt d'agressivitat i, fins i tot, de mala llet, en el joc interior que ara no tenim», va explicar el director esportiu de l'Uni, que no amagava la seva satisfacció per haver pogut recuperar la jugadora que tenia com a primera opció. Ell mateix admetia que davant les complicacions que havien sorgit s'havien arribat a plantejar que l'operació no tiraria endavant, però dimecres es va poder desencallar i ahir a la tarda Coulibaly aterrava al Prat per acabar arribant a Fontajau una estona més tard. La pivot de Mali s'entrenarà avui a les ordres d'Èric Surís i afegirà competència al joc interior al costat d'Alminaite, Spanou i Silva.