Neymar posa fi al malson del Barça a Anoeta

El FC Barcelona va deixar encarrilat l'accés a semifinals de la Copa del Rei després de guanyar zero a un a la Reial Societat a Anoeta, estadi infaust en els últims anys per als blaugrana on no guanyaven des del maig de 2007. Després de moltes tardes negres a terres donostiarres, un gol de penal comès i transformat per Neymar va acabar amb el malefici d'Anoeta i va donar avantatge al conjunt de Luis Enrique per al partit de tornada de la setmana que ve al Camp Nou.

La Reial va voler plantejar d'inici un partit de tu a tu, però el Barça, esperonat pels seus mals resultats a la capital guipuscoana, va sortir a mossegar des del principi i va dominar la possessió de la pilota. Els bascos, amb el mexicà Carlos Vela com a sorpresa al seu onze inicial, no van portar gaire perill a la porteria de Jasper Cillessen, encara que en una de les seves escasses ocasions sí que va poder marcar el primer gol del partit en un xut intencionat de Mikel Oyarzabal que va fregar l'escaire.

L'equip blaugrana va començar a ballar al ritme que marcava Leo Messi, motivat i batallador en la primera meitat, que va ser un gran assistent de Neymar. El brasiler es va fer al minut 20 amb una pilota a l'àrea gran local i va encarar Aritz Elustondo, que li va fer la cancalleta per cometre un clar penal que el mateix davanter blaugrana es va encarregar de materialitzar, enganyant Rulli.

Els txuri-urdin van sortir a la segona meitat amb ànim de remuntada o almenys d'un empat que li donés una mica de vida per al partit de tornada al Camp Nou el proper dijous. La Reial va tenir una altra gran ocasió de gol en el minut 62 en una centrada-xut de Yuri que va fregar el pal i en la següent jugada el Barça reclamaria penal en una doble caiguda de Suárez i Neymar per sengles entrades de Rulli, més la segona que la primera. El brasiler seria amonestat per González González, que va considerar que s'havia llançat a la piscina fingint penal.



Els guipuscoans van seguir



exercint el domini durant la segona meitat; els catalans, sense Iniesta, es van dedicar a defensar, conformes amb el mínim avantatge i a la Reial li van fallar les forces en els instants finals. El 0-1 dona avantatge al Barça però deixa l'eliminatòria oberta per a la tornada.