Pau Gasol pateix una fractura a la mà abans del partit contra els Nuggets

El bàsquet amb passat ACB on ha tingut, aquest divendres a la matinada, la seva millor nit a la NBA després de veure com el pivot Pau Gasol ha patit una lesió a la mà esquerra i el base Ricky Rubio també ha sentit molèsties al maluc esquerre.

L'alegria de la jornada l'ha deixat el jove ala pivot principiant Juancho Hernangómez que, encara que el seu equip ha perdut, ha sortit com a titular amb els Nuggets de Denver, equip al qual s'ha enfrontat el de Gasol, els Spurs de San Antonio.

Precisament ha sigut en la sessió de pre-escalfament del partit que els Spurs i Nuggets han disputat a l'AT & T Center de Sant Antoni, quan es va lesionar el més gran dels germans Gasol en patir la fractura del quart os metacarpià de la mà esquerra. L'acció s'ha produït al xocar la seva mà de forma involuntària amb el seu company l'escorta-aler Kyle Anderson a l'intentar una esmaixada en carrera. Immediatament els preparadors físics de l'equip li han immobilitzat la mà i els raigs X han confirmat la fractura, sense que se sàpiga quant de temps haurà d'estar inactiu.

L'absència de Gasol no ha afectat el joc d'equip dels Spurs que amb l'aler estrella Kawhi Leonard, que ha aportat 34 punts, s'han imposat per 118-104. La sorpresa entre els espectadors s'ha donat al veure que a l'equip titular no hi eren ni Gasol ni el base francès Tony Parker sense que coneguessin els motius de la seva absència. Després s'han anunciat els motius de la lesió de Gasol.

San Antonio no ha donat a conèixer quant de temps haurà d'estar de baixa el veterà jugador català de 36 anys, que disputa la setzena temporada a la NBA, la seva primera amb els Spurs, i té mitjanes de 11,7 punts; 7,9 rebots i 1,2 taps en els 39 partits que porta disputats. Gasol, que ha baixat a 20 minuts la seva mitjana per partit amb els Spurs, ha estat titular indiscutible en la posició que va deixar vacant Tim Duncan, que es va retirar al final de la temporada passada.

Els Spurs tampoc han especificat si Gasol haurà de passar pel quiròfan o es pot recuperar amb descans i tractaments de rehabilitació. Sense Gasol amb els Spurs, que s'ha perdut el seu primer partit amb San Antonio per lesió, els Nuggets també han tingut canvis en el cinc inicial que ha presentat l'entrenador Michael Malone en posar a Hernangómez en el lloc de l'italià Danilo Gallinari.

Junancho ha complert en els 38 minuts que ha jugat, tot aportant vuit punts després anotar 3 de 9 tirs de camp, inclòs un triple de quatre intents, i 1-2 des de la línia de personal. El jove madrileny de 21 anys, que va simbolitzar d'alguna manera el canvi generacional que el bàsquet ACB ha presentat aquest any a la lliga amb la seva arribada i la del seu germà Willy, també ha capturat sis rebots -quatre defensius-, ha donat una assistència, ha recuperat una pilota, n'ha perdut una altre, ha posat un tap i ha comès tres faltes personals.

Si a l'AT & T Center de Sant Antoni s'havia donat la lesió de Pau, a l'Staples Center de Los Angeles, Rubio també ha sigut víctima d'una lesió al maluc esquerra que li ha impedit jugar la segona part del partit que el seu equip, els Timberwolves de Minnesota, han guanyat com a visitants per 101-104 al conjunt local dels Clippers.

Rubio, que només ha pogut jugar 17 minuts de la primera part s'ha perdut tota la segona meitat, per decisió de l'entrenador dels Timberwolves Tom Thibodeau que no ha volgut arriscar la integritat física de l'internacional després de conèixer les molèsties que ha sentit al maluc esquerra.

El jugador del Masnou abans de retirar-se no ha pogut aconseguir cap punt al fallar els tres llançaments que ha intentat, inclòs un intent de triple, però sí que ha tingut presència dins de la pintura a capturar quatre rebots defensius i ha repartit quatre assistències, a més de perdre tres pilotes.

Una nit després d'haver aconseguit el seu primer doble-doble com a professional, Willy Hernangómez s'ha quedat sense jugar amb els Knicks de Nova York, que han tornat al Madison Square Garden, i han perdut (110-113) davant els revaluats Wizards de Washington.

L'entrenador dels Knicks, Jeff Hornacek, ha tornat a donar-li la titularitat al pivot Kyle O'Quinn, que ha ocupat el lloc de Joakim Noah, lesionat, i ha respost bé, de manera que ja no ha tingut minuts per donar-li a Hernangómez amb la tornada com reserva de l'ala-pivot letó Kristaps Porzingis.