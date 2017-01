El torneig de tennis ITF-WTA de la Bisbal se celebrarà del 13 al 21 de maig

Després de l'èxit assolit l'any passat, el Centre Esportiu Club de Tennis La Bisbal organitzarà aquest 2017 la segona edició del Torneig Internacional de Tennis ITF-WTA. La data escollida és del 13 al 21 de maig. El torneig es durà a terme amb dates molt properes als de Lleida i Monzón per poder oferir entre tots tres campionats un mini circuit ITF-WTA 25.000 $ que sens dubte serà una excel·lent oportunitat per a les tenistes de tot el món i, especialment, les de casa. Enguany, des de l'organització del torneig de la Bisbal s'ha volgut afegir un plus a l'edició 2016, augmentant la categoria del torneig, passant de 10.000 $ a 25.000 $.