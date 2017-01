El Citylift visita un Liceo ferit amb l'objectiu de sortir del descens

El Citylift Girona es retroba aquest vespre (19.00) a Riazor amb el Liceo en el primer partit de la segona volta de l'OK Lliga. Enrere queda aquella soprenent i il·lusionant victòria en l'estrena del conjunt gironí a la categoria en un Pavelló de Palau ple de gom a gom (6-4). Els objectius dels dos equips eren i són ben diferents i després d'aquell partit, la trajectòria els ha dut a lluitar pel seu camí. Els gironins suen cada punt com si d'or es tractés per anar fent camí cap a la permanènciam mentre que de la seva banda els gallecs intenten no despenjar-se dels primers llocs. Aquest vespre a Riazor, el Citylift hi buscarà un bon resultat que li permeti sortir dels llocs de descens. El Liceo sortirà amb ganes després de tres jornades sense guanyar (Reus, Vic i Barça). Serà sens dubte un partit molt especial per al porter del Girona Jaume Llaverola, que durant cinc anys (05-10) va jugar al Liceo.

De la seva banda, el Lloret rep la visita de l'Igualada (20.30), un rival de la part baixa de la classificació.